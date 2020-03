Carmen Di Pietro “reggiseno nel freezer”/ Video tutorial per conquistare i mariti

Di tutorial in questo periodo di quarantena causa Coronavirus ne abbiamo visti di tutti i colori: da come lavarsi le mani a come sfilarsi i guanti nel modo più corretto possibile. Ora però la vulcanica Carmen Di Pietro ha dedicato un suo personale tutorial a tutte quelle donne che nonostante l’emergenza sanitaria in corso vogliono comunque apparire sexy al cospetto dei loro compagni. In che modo? Sfoggiando un décolleté invidiabile! “Provare per credere”, scrive la showgirl su Instagram, nella didascalia che accompagna il video. “Care amiche, volete conquistare vostro marito questa sera con un décolleté così?”, ha domandato la fantasiosa Carmen rivolgendosi alle sue follower. Quindi ha invitato a seguire i suoi consigli resi direttamente dalla cucina della sua abitazione nella quale sta trascorrendo la quarantena. Davanti ad un tavolo pieno zeppo di variopinti reggiseni, la Di Pietro ha proseguito con il suo tutorial: “prendete il reggiseno che più vi piace, lo mettete dentro una busta da cucina, chiudete ermeticamente e poi il sacchettino lo mettiamo nel freezer”, ha spiegato con la giusta enfasi necessaria in questi casi.

CARMEN DI PIETRO “REGGISENO NEL FREEZER”: IL TUTORIAL

Dopo aver disposto la busta di reggiseni nel congelatore insieme ai restanti surgelati destinati alla cucina, Carmen Di Pietro ha consigliato alle sue follower di lasciare il sacchetto “per 2-3 ore, dopodiché prendete il vostro reggiseno, lo indossate e vi verrà un seno bellissimo, adorabile!”. Per valutare concretamente l’effetto occorrerà provare il tutorial della simpatica Carmen, ma in realtà i risultati eccellenti di questo “esperimento” li avrebbe già testati in passato Valeria Marini quando nel corso della sua ultima partecipazione al Grande Fratello Vip aveva spiegato la sua abitudine di mettere la biancheria intima nel congelatore: “Metto la biancheria in freezer. Lo faccio quando ci sono 40 gradi ad esempio”. Anche la Di Pietro aveva già consigliato di mettere il reggiseno in freezer durante la sua partecipazione al GF Vip al fine di mantenere il seno sono. Una tesi che all’epoca fu supportata anche da Simona Izzo la quale aveva svelato le caratteristiche benefiche del ghiaccio in grado di mantenere tonico il seno in maniera naturale.

Visualizza questo post su Instagram Provare per credere ❤️❤️❤️ #carmendipietro Un post condiviso da Carmen di Pietro (@carmendipietroofficial) in data: 29 Mar 2020 alle ore 4:05 PDT





