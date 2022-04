Carmen Di Pietro “Rosso di sera vacanze si spera”/ Proverbi choc all’Isola dei Famosi

Continua ad essere Carmen Di Pietro una delle grandi protagoniste dell’Isola dei Famosi 2022. La partecipazione con suo figlio Alessandro Iannoni è resa esilarante non solo dai litigi dei due ma anche dalle continue gaffe che la Di Pietro commette con la lingua italiana. Nelle ultime ore, in particolare, circola sul web un video, messo in evidenza da Novella 2000, in cui Carmen cerca di indovinare alcuni proverbi.

Interrogata da Edoardo e Guendalina Tavassi, la naufraga si scatena in una serie di strafalcioni, beccato soltanto un proverbio. D’altronde le gaffe di Carmen Di Pietro sono già finite più volte in prima serata: la stessa Ilary Blasi ha dedicato alla concorrente vari filmati con i suoi esilaranti errori con la lingua italiana.

Carmen Di Pietro, fiume di gaffe con i proverbi all’Isola dei Famosi

Ma quali sono i proverbi in cui si è dilettata Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi? Eccone alcuni da lei ‘reinterpretati’: “Rosso di sera? Vacanze si spera“, “Cielo a pecorelle? Domani si gioca“, “Tanto va la gatta al largo… Che poi e la mangia tutta“. E ancora: “A caval donato… Donato si diventa“. L’unico che la Di Pietro ha indovinato è: “Chi va con lo zoppo impara a zoppicare“. Edoardo, però, l’ha presa in giro, dicendole: “Questa l’hai sbagliata. Posso dirti una cosa? Sei andata bene fino ad ora e l’ultima me l’hai sbagliata. Me l’hai dette tutte giuste e poi… No, chi va con lo zoppo lo accompagna all’ospedale“.

carmen, edoardo, guendalina e i proverbi #isola pic.twitter.com/cr254ThFSX — isola out of context (@oocisola) April 27, 2022













