Carmen Di Pietro ‘ruba’ cibo ai figli “Ho fame”/ “Lo vuoi? Lo mangio io”, Guendalina…

Nuova Gag per la “coppia” di ex naufraghi più amata del web, o meglio naufraghe! Si tratta di Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro, le due stanno passando qualche giorno di vacanza insieme; Guendalina accompagnata dal compagno Federico Perna, mentre Carmen con i due figli, Carmelina e Alessandro Iannoni. Durante le loro vacanze le due ci stanno regalando moltissimi momenti spassosi, questa volta Guendalina ha ripreso Carmen durante una cena.

Anche se è finalmente tornata in Italia, e dunque non più costretta a cibarsi di pochi grammi di riso e cocco, la fame di Carmen non sembra essersi placata. Conosciuta come la più mangiona del reality, peccatrice di gola sempre affamata, ogni spettatore di certo non si sarà dimenticato le sue “abbuffate di cibo”, Carmen Di Pietro sembra aver mantenuto questo atteggiamento anche una volta tornata in Italia, ed è proprio questo che emerge dal video postato da Guendalina nelle storie Instagram.

“Ho fame, ho fame”, dice Carmen, e poi il gesto…

È sera, tutti sono a tavola in allegria e hanno terminato di mangiare. Guendalina Tavassi riprende Carmen Di Pietro mentre ha davanti a sé un piatto vuoto e le chiede in simpatico tono romanesco: “Che stai a cercare te? Da mangiare?”. Carmen risponde, con un lamento: “Ho fame, ho fame – e poi indicando un piatto con del cibo – ma di chi è questo”?. Arriva la risposta: “Della bambina (in riferimento alla piccola Carmelina)”. Senza però importarsene Carmen risponde decisa: “Vabbè lo mangio io”, impossessandosi del piatto delizioso. All’ora Guendalina stupefatta, ridendo: “Ma non ti ha risposto”.

La risposta di Carmen: “Mi ha risposto, mi ha risposto con la bocca!”, dice ridendo a crepapelle. Ecco, un’altra delle loro… Dopo lo spintone in piscina, le lezioni estive, chissà in quanti altri modi queste due ci faranno divertire. Una cosa è certa: di loro non se ne può più fare a meno. Bello vedere come da un reality possano nascere legami cosi profondi che vanno al di là delle semplici strategie di gioco.











