Carmen Di Pietro “Sandra Milo rifatta? È il mio mito”/ “Critiche? Odio la volgarità”

Carmen Di Pietro è tornata a raccontarsi ai microfoni di RTL 102.5 News, durante il nuovo appuntamento con la rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella. La showgirl, concorrente di un’edizione indimenticabile del Grande Fratello Vip, ha ammesso di avere una forte ammirazione per una celebre attrice italiana: “Sandra Milo accusata di essere rifatta? È il mio mito, magari arrivare alla sua età così come è lei! – ha ammesso – È il mio modello di vita: non si prende mai sul serio, si mette sempre in gioco. Magari essere sempre così!” Spesso la Di Pietro deve far fronte a molte critiche, soprattutto sui social, ma rivela di non esserne particolarmente colpita: “Le critiche? Ben vengano! Io però non amo la volgarità, infatti quelle persone lì le blocco immediatamente.”

Giuseppe Iannoni, ex marito Carmen di Pietro/ "Lui ci voleva riprovare ma.."

Carmen Di Pietro: “Fidanzata? Si, con me stessa!”

Si parla anche di chirurgia estetica con Carmen Di Pietro in diretta su RTL 102.5 News e, in merito, rivela: “Cosa penso? Ne penso assolutamente bene. – ma chiarisce – Certo, non mi piacciono gli eccessi, io stessa ogni tanto faccio dei ritocchini con l’acido ialuronico però non mi faccio iniettare tipo canotto!” Parlando di amore invece, la Di Pietro ha chiarito: “Io fidanzata? Ma con chi? Nulla, sono fidanzata con me stessa. Non faccio vita mondana, vado a letto con le galline”. Infine, ricordando l’episodio del seno esploso in volo, ricorda: “Per me è stato molto pericoloso. Le protesi di una volta non sono come quelle di oggi. Su quel volo mi sono sentita come se mi scoppiasse qualcosa dentro, è stato un grande spavento e ho dato un urlo!”

