Carmen Di Pietro/ Sarà Cenerentola per il torneo dei vip (Domenica Live)

Anche Carmen Di Pietro in gioco con “Domenica Alive”. Il torneo dei vip, una delle novità di questa nuova edizione di Domenica Live, vedrà protagonista anche la showgirl. Cosa accadrà negli studi di Cologno Monzese? Stando a quanto visto finora, dobbiamo prepararci davvero a tutto. La performance potrebbe riservarci fuori programma molto divertenti. Carmen Di Pietro infatti vestirà i panni di Cenerentola per provare a battere chi l’ha preceduta. Ricordiamo infatti che Francesca Cipriani ha partecipato al contest social vestendo i panni di Madonna. Ma divertenti sono stati altri “travestimenti”. Pensiamo al “dirty dancing” di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, il ballo di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ne “La bella e la bestia”. Ma c’è stato spazio anche per Flavia Vento nei panni di Marilyn Monroe, Annalisa Minetti in Mary Poppins, Loredana Lecciso con “Pretty Woman”, Giovanni Ciacci in “Frozen”, mentre Giucas Casella ha interpretato Renato Zero e si è esibito sulle note di “Mi vendo”.

CARMEN DI PIETRO A DOMENICA LIVE: LA CLAUSTROFOBIA E LO STALKING

Carmen Di Pietro ha sempre regalato colpi di scena nello studio di Barbara D’Urso. Recentemente a Pomeriggio 5 ha confessato la sua già grande paura: gli spazi chiusi. E questa paura la porta a fare cose anche imbarazzanti. «Barbara, lo sai che una volta sono rimasta in reggiseno? Ero andata a fare una fotocopia in questo negozio e non mi si apriva più la porta per uscire e sono andata nel panico. Ho iniziato a spogliarmi e sono rimasta in reggiseno». La showgirl è infatti claustrofobica. A Storie Italiane invece ha raccontato di essere stata vittima di stalking. Carmen Di Pietro ha spiegato ai microfoni di Eleonora Daniele di aver denunciato l’uomo visto che la situazione stava diventando insostenibile. «Ho denunciato il mio stalker ma ringrazio questa trasmissione perché da quando ne ho parlato in televisione lui non mi ha più scritto. Bisogna parlarne, è importante». La soubrette calabrese aveva ricevuto nell’ultimo periodo messaggi insistenti e foto spinte tramite Instagram e WhatsApp.

CARMEN DI PIETRO E LO SCHERZO DEL FIGLIO A LE IENE

Carmen Di Pietro è molto apprezzata, oltre che per la sua schiettezza, anche per la sua spontaneità. E a tratti la rende ancor più divertente, come dimostra il caso dello scherzo de “Le Iene”. La showgirl non ha mai nascosto di aver fatto uso della chirurgia estetica, ma il solo pensiero che il figlio potesse allungarsi il pene l’ha mandata su tutte le furie. Dietro c’era Alessandro Di Sarno, inviato del programma di Italia 1 che ha fatto credere alla showgirl che il figlio 18enne si sarebbe sottoposto ad un’operazione di falloplastica su pressione della fidanzata insoddisfatta. Così è andato in scena uno “show” di Carmen Di Pietro, che ha perso la testa. Prima ha chiesto alla figlia di 10 anni se avesse mai visto le dimissioni del pene del fratello, poi ha tagliato le carte di credito in modo che il figlio non potesse prendere i soldi, quindi si è lasciata andare ad una serie di parolacce, ovviamente censurate dal programma. Oggi proverà a superarsi quanto a siparietti divertenti (ma stavolta consapevoli) vestendo i panni di Cenerentola per Domenica Alive, il torneo dei vip di Domenica Live.



