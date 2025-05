Carmen Di Pietro spiazza a Verissimo: “Fidanzato? L’ultimo mi ha parlato solo della moglie morta”

La prima ospite della puntata di questo sabato 10 maggio 2024 di Verissimo è stata Carmen Di Pietro insieme alla figlia Carmelina che ha concesso a Silvia Toffanin un’intervista simpatica, divertente ed a tratti surreale com’è nel suo stile. Carmen si è commossa più volte parlando del rapporto con i suoi figli Alessandro e Carmelina ed alla fine ha confessato che i due vorrebbero che la loro madre si fidanzasse. Ed a proposito della vita privata di Carmen Di Pietro, durante l’ultima chiacchierata a Verissimo, avvenuta a marzo, il figlio Alessandro ha lanciato un appello per un fidanzato della mamma.

Chi è Alessandro Iannoni, ha una fidanzata il figlio Carmen Di Pietro?/ "L'incubo di mia mamma"

Nella puntata di oggi di Verissimo, Carmen Di Pietro ha fornito degli aggiornamenti sulla sua ricerca di un fidanzato che sta raggiungendo dei picchi tragicomici. “Sono uscita con uomo che mi ha parlato per tutto il tempo della moglie morta!” ha premesso Carmen Di Pietro scoppiando a ridere che poi ha continuato: “Sono uscita con uno che mi ha contatto subito dopo Verissimo ma a cena mi parlava della moglie morta, mi ha detto che consiglio mi dai? Che fiore vado a portare sulla tomba della moglie? E io da lì ho detto lascia perdere. Poi mi ha ricontattato ma basta…”

Angela Luce, chi è marito/ "La solitudine è la mia compagna"

Verissimo, Carmen Di Pietro lancia un appello: “Voglio un fidanzato, gente allegra”

Dopo il singolare e un po’ macabro primo appuntamento con un uomo che le ha parlato tutto il tempo della moglie morta, Carmen Di Pietro a Verissimo ha lanciato nuovamente un altro appello: “Mi ci vuole un fidanzato anche se con me scappano evidente e non so perché però mi ci vuole una persona vicina non si può sempre pensare alla famiglia, anche un uscita, andare a cena.” E poi ha aggiunto: “Io ho bisogno di gente allegra, di gente simpatica.” Anche sua figlia Carmelina si è sbilanciata sull’argomento: “Io sarei solo che felice se mia mamma trovasse un uomo che la ama davvero” ha confessato la ragazza.