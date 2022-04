Carmen Di Pietro/ “Stanno facendo il lavaggio del cervello a mio figlio Alessandro”

Carmen Di Pietro a L’Isola dei Famosi 2022 ha notato un atteggiamento ribelle del figlio Alessandro. Cosa sta succedendo tra mamma e figlio? Dopo la scissione delle coppie, i naufraghi stanno vivendo l’esperienza dell’isola in solitaria e la showgirl nel corso delle settimane ha notato un cambiamento da parte del figlio. Nelle ultime puntate, infatti, i due hanno più volte discusso con la Di Pietro delusa dal comportamento del figlio che ha deciso di non dormire più al suo fianco e di andare nell’altro gruppo. Non solo, Carmen è rimasta delusa anche dalla scelta del figlio di non intagliare con la lettera C di Carmen il suo bicchiere di bambù. Un gesto che ha fatto inalberare la showgirl: “fai la C del mio nome sul tuo bicchiere. Perché fai la A di Alessandro? Fai la C dai e mi regali questo coso qui. E fallo per mamma tua, poi me lo porto via quando torniamo”.

Alessandro Iannoni/ "Essere il figlio di Carmen di Pietro è impossibile"

Niente da fare, visto che Alessandro ha deciso di intagliare la lettera A del suo nome facendo restare male mamma Carmen che ha commentato: “no hai messo la A, l’hai fatto per davvero! Questo non me lo dovevi fare Alessandro, guarda che hai superato il limite. Dovevi fare solo la C come a dire ‘mamma è un regalo un pensiero per te’. Il tuo percorso non mi sta piacendo, ti stai ribellando. Qualcuno ti ha fatto il lavaggio del cervello. Chi è stato? Dimmi il nome. Chi ti sta facendo il lavaggio qui? Ti avranno detto ‘fai brutta figura, diventi il mammone e bamboccione’, ma non è così Alessandro. Su dimmi chi ti sta facendo questo lavaggio”.

Carmen Di Pietro domanda hot al figlio Alessandro/ "Sei stato con una donna qui..."

Carmen Di Pietro delusa dal figlio Alessandro a L’Isola dei Famosi

Carmen di Pietro e il figlio Alessandro a L’Isola dei Famosi 2022 ai ferri corti. La showgirl ha notato un allontanamento da parte del figlio e ci è rimasta davvero male. A stuzzicarla poi ci ha pensato Edoardo Tavassi che le ha detto: “ma lo lasci un po’ in pace sto ragazzo? Guarda che ha 20 anni e sicuro ha già consumato con una donna. E tu che ancora vuoi i bacetti e che dorma con te”. La Di Pietro allora ha replicato: “in che senso che dici me mio figlio è stato con una donna? Oddio ma qui sull’Isola? E chi? non mi mettere queste cose in testa che poi impazzisco. Alessà sei stato con qualcuna?”.

Carmen Di Pietro "Rosso di sera vacanze si spera"/ Proverbi choc all'Isola dei Famosi

Intanto Alessandro non nasconde le difficoltà nell’essere figlio di: “essere il figlio di Carmen di Pietro è impossibile, ve lo dico per esperienza. Dalla mattina alla sera ti sta addosso, non ti lascia un minuto”. Intanto mamma Carmen in un confessionale ha commentato: “il percorso di mio figlio non mi sta piacendo, accetto tutto ma non il fatto che addirittura si stia ribellando”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA