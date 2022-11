Carmen Di Pietro: “Tavassi deve vincere il GF Vip”/ “Scontro Antonella e Guendalina? Ha difeso il fratello”

Carmen Di Pietro commenta il percorso di Edoardo Tavassi al GF Vip: le sue parole

Carmen Di Pietro è stata una delle protagoniste indiscusse dell’Isola dei Famosi; arrivata terza nel reality show condotto da Ilary Blasi, ha legato molto con i fratelli Tavassi in Honduras. La showgirl è rimasta molto amica di Edoardo e, ora che l’ex naufrago è al Grande Fratello Vip 2022, fa il tifo per lui.

Ai microfoni del settimanale Mio, Carmen Di Pietro su Edoardo dichiara: “Sono molto felice e vorrei che vincesse il reality per due motivi. Il primo è che purtroppo, a causa di un infortunio, ha dovuto ritirarsi dall’Isola a una settimana dalla finale. Il secondo motivo è che Edoardo è un ragazzo solare. A stare con lui non ci si annoia mai. Noi ci siamo conosciuti in Honduras, ma ora è come se lo conoscessi da sempre. Da quando è entrato nella Casa seguo il reality e mi piace molto: è autoironico e sta movimentando le dinamiche del gioco, soprattutto perchè vuole trovare moglie“. Sull’avvicinamento dell’ex naufrago a Micol Incorvaia dichiara: “Io gli auguro tanta felicità, ma non metto becco sulle donne che sceglie di frequentare”.

Carmen Di Pietro sul confronto tra Antonella Fiordelisi e Guendalina Tavassi

Carmen Di Pietro, in occasione di un’intervista a Mio, ha svelato cosa pensa del confronto che c’è stato tra Guendalina Tavassi e Antonella Fiordelisi. L’influencer è stata ospite del Grande Fratello Vip 2022 per poter parlare con la schermista in merito ad alcune frasi poco gradite, rivolte al fratello.

Carmen Di Pietro, a questo proposito, dichiara: “Guenda ha sostenuto il fratello, com’è giusto che sia. E poi era bellissima quella sera! Mi è piaciuto molto come Edoardo ha scherzato con lei: sono entrambi ironici“. La showgirl ha mantenuto, infatti, un rapporto molto amichevole sia con Guendalina che con Edoardo Tavassi.

