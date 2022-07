Carmen Di Pietro, un nuovo reality con la figlia Carmelina?/ La rivelazione che…

Carmen Di Pietro si candida per un reality con Carmelina: “Non c’è due…”

Non c’è due senza tre. Carmen Di Pietro potrebbe tornare all’Isola dei Famosi per la terza volta. L’ex naufraga ha rilasciato un’intervista a SuperGuida TV in cui ha dichiarato che una volta tornata a casa dopo l’esperienza del reality, la figlia Carmelina gli avrebbe avanzato una richiesta particolare. In sostanza, Carmelina le avrebbe detto che al compimento della maggiore età anche lei vorrebbe partecipare all’Isola dei Famosi assieme alla madre. Lo ha rivelato proprio Carmen: “Un ritorno? Mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: “Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme”. Quindi chi lo sa, non c’è due senza tre”.

Carmen Di Pietro tronista a Uomini e Donne?/ L'appello a Maria De Filippi...

Carmen Di Pietro ha poi parlato dei figli Carmelina e Alessandro sottolineando come entrambi siano tipi da reality considerando che da madre li reputa non adatti per la televisione. La donna ha infatti sottolineato che sia Alessandro che Carmelina non sanno né cantare, né ballare e tantomeno recitare: “Se mia figlia vuole entrare nel mondo dello spettacolo? Guarda io non ho questo tipo di problema perché i miei figli non sanno cantare e nemmeno ballare. Ben vengano i reality. Io ho fatto questa esperienza con Alessandro e mi fa piacere averla fatta. Io non sono una mamma perfetta, nonostante ciò, credo che mio figlio sia stato molto rispettoso con gli altri. Se dovessero propormi di fare un reality con Carmelina ci andrei, perché sono sicura che non è quello il lavoro che vorrebbero fare perché non sanno cantare, ballare nemmeno recitare”.

Carmen Di Pietro, coro hot dai tassisti in sciopero: "Faccela vedè…"/ Lei replica: "Non ho parole!"

Carmen Di Pietro commenta il percorso all’Isola dei Famosi: “Non pensavo di resistere…”

Carmen Di Pietro aveva partecipato già alcuni anni fa all’Isola dei Famosi. In questa edizione però ad accompagnarla c’era il figlio Alessandro Iannoni. La sua presenza è stata indispensabile per Carmen che è riuscita ad affrontare al meglio questa esperienza. Nell’intervista a SuperGuida TV, la donna ha ammesso: “Ho rifatto L’Isola, sono andata perché mi hanno proposto di farla con mio figlio Alessandro, che ha voluto farla a tutti i costi. Gli avevo anche detto che era difficile come reality, ma lui ha voluto a tutti i costi partecipare. Non pensavo di resistere tutto questo tempo, un po’ per la fame, ma anche perché pensavo che mi nominassero e mi mandavano a casa. Io non avevo capito che si andava su Playa Sgamada”.

Carmen Di Pietro, Alessandro costretto a prenderla in braccio per 6 piani/ "Non riesco a fare le scale"

Quando Alessandro ha abbandonato l’Isola dei Famosi per lei è stato difficile rimanere. Il figlio però le aveva ordinato di non abbandonare e di proseguire il gioco. Carmen è rimasta fedele al monito del figlio tanto da conquistare il terzo posto in finale. La donna ha infatti raccontato: “La prima volta che sono andata all’isola piangevo da sola, non avevo nessuno che mi consolava, mentre questa volta la mia forza è stata avere con me Alessandro. Lui mi dava la forza. Quando è andato via mi disse che dovevo continuare e che non dovevo abbandonare l’isola, mi aveva ordinato di continuare il reality. Io gli dissi: guarda che se voglio andare via vado. Lui insisteva che era un ordine che mi dava, quello di continuare il gioco. Anche dopo che è andato via mi ha dato molta forza per andare avanti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA