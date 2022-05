Carmen Di Pietro: “Una fidanzata per Alessandro? Non ora”/ “Prima si sistema e poi…”

Carmen Di Pietro e la vita sentimentale del figlio Alessandro Iannoni

Sull’Isola dei Famosi 2022, Carmen Di Pietro non ha mai messo da parte il suo ruolo di mamma. Nei confronti del figlio Alessandro Iannoni con cui ha deciso di affrontare l’esperienza da naufraga, è sempre molto protettiva. Carmen, in particolare, di fronte all’arrivo delle nuove concorrenti, tutte bellissime e single, non ha nascosto la propria preoccupazione. Alessandro, infatti, ha ammesso di essere alla ricerca di una fidanzata. Un desiderio, però, che mai si concilia con quelli di mamma Carmen che, di fronte al rapporto tra Alessandro e Maria Laura De Vitis, non ha nascosto le proprie paure.

“Maria Laura? No quella è furba, ma io non la mollo e la controllerò sempre!“, ha detto Carmen che ha tirato un sospiro di sollievo di fronte alla scelta di Alessandro di avere solo un rapporto d’amicizia con la De Vitis. “Ho preso un palo enorme. Dentro la capanna gli ho chiesto proprio cosa potrebbe esserci tra noi. Lui ha frenato tutto e ci sono rimasta male. Ale mi ha detto che gli ha fatto piacere che mi sono esposta perché lui è timido. Poi però mi ha friendzonato dicendo che per lui c’è amicizia”, ha raccontato Maria Laura.

Carmen Di Pietro, ecco perchè non vuole unna fidanzata per il figlio Alessandro

Ma qual è il motivo per cui Carmen Di Pietro non vuole una fidanzata accanto al figlio Alessandro? A svelarlo è stata la stessa naufraga dell’Isola dei Famosi 2022 che, come riporta Biccy, teme che l’amore possa distrarre Alessandro dai suoi doveri di studente. Carmen, infatti, sogna prima che il figlio concluda gli studi, si sistemi e, successivamente, pensi alla vita privata.

“All’inizio si tengono per mano, poi la strusciata, la cosa, il bacetto, lo sfregamento e poi è fatta. No, no, no lui deve pensare a studiare adesso. Che poi se si fidanza viene distratto. Prima finisce gli studi, si sistema e poi ne riparliamo dopo con calma”, ha spiegato la Di Pietro.

