Carmen Di Pietro/ Una notte con Max Felicitas? Sì ma… (Live Non è la D’Urso)

CARMEN DI PIETRO E LA PROPOSTA DI MAX FELICITAS

Carmen Di Pietro tra le protagoniste della puntata di oggi di Live – Non è la D’Urso, in programma in prima serata su Canale 5. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi risponderà alla proposta hot dell’attore porno Max Felicitas, che in una recente intervista ha affermato di sognare un rapporto a tre con lei e Lory Del Santo. Il 27enne di Udine ha spiegato ai microfoni de La Zanzara: «Vorrei invitare Lory e Carmen in un bel ristorante stellato a Milano, poi per quanto riguarda il dopocena si vedrà: di sicuro non dipenderà da me se salire in hotel oppure no». Il pornodivo ha rivelato di aver desiderato a lungo un rapporto con le due donne di spettacolo, al centro dei suoi pensieri già in giovane età, e Carmen Di Pietro sembrerebbe orientata a rispondere sì all’ipotesi threesome: Barbara D’Urso ha però sottolineato che probabilmente la Di Pietro non sa di cosa si tratti. Una cosa è sicura: dopo il burrascoso e poco chiaro rapporto con Matteo Alessandroni, la showgirl di Potenza è single e cerca un’anima gemella. Difficilmente la sua metà sarà Max Felicitas, visto il tenore di vita del giovane attore hard, ma mai dire mai…

CARMEN DI PIETRO A CACCIA DI UN UOMO MA…

Sposatasi nel 1998 con Sandro Paternostro, storico corrispondente Rai da Londra, Carmen Di Pietro è rimasta vedova due anni dopo. Successivamente la showgirl si è sposata con Giuseppe Iannoni: dal loro amore sono nati i due figli Alessandro e Carmelina, ma la relazione è giunta al termine nel 2017. Dopo due anni di castità, la protagonista di Belle da morire è alla ricerca di un nuovo amore ma la strada sembra essere in salita. Recentemente ospite di Pomeriggio 5, altro salotto di Barbara D’Urso, la Di Pietro ha ammesso: «Mi vorrei fidanzare: sui social mi invitano a cena, in barca, di qua e di là. Ma io devo toccare una persona, sono troppo all’antica». No agli amori nati sul web, dunque: «Sono casta da troppo tempo, ora voglio trovare il fidanzato: lo devo vedere negli occhi, devo vedere com’è fatto, senza i social network». Carmen Di Pietro ha tenuto a precisare che non si tratta di una ricerca di un nuovo fidanzato “a tutti i costi”: «Sono alla ricerca, ma se viene viene, altrimenti pazienza: comunque sono felice e contenta, ho due figli stupendi e faccio la mamma». Come andrà con Max Felicitas? Non ci resta che attendere il responso di Live – Non è la D’Urso…

