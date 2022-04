Carmen Di Pietro, urla e panico all’Isola dei Famosi/ “Aiuto, è verde!”, ma…

Dramma all’Isola dei Famosi per Carmen Di Pietro. La showgirl continua ad essere una grande protagonista di questa edizione e risulta, ad oggi, una dei più amati dal pubblico per il suo modo di fare esuberante e spesso oltre le righe. Se nelle prime settimane ha fatto ridere e discutere il rapporto con suo figlio Alessandro, oggi a scatenare l’ilarità del pubblico del reality è un video che racconta uno dei tanti momenti all’Isola che l’hanno vista protagonista. Il filmato parte con Marco Senise in primo piano che parla con Lory Del Santo quando delle spaventose urla lo interrompono.

Un momento drammatico che fa scattare Senise e altri naufraghi presenti; ma cos’è accaduto? A urlare è proprio Carmen Di Pietro, spaventata dall’avvistamento di una lucertola. “Ma cos’è?” chiede infatti spaventato Senise, “Una lucertola!”, risponde pacata Lory Del Santo. “Era verde!”, aggiunge Carmen, ancora spaventata dalla vista della lucertola.

Carmen Di Pietro, dramma all’Isola dei Famosi per una lucertola

Carmen Di Pietro ha scatenato il panico all’Isola dei Famosi 2022 con spaventose urla che sembravano annunciare un incidente o un infortunio. È stata invece una lucertola a spaventare fino a questo punto la naufraga. Il video ha inevitabilmente scatenato l’ilarità del web. Tra i commenti c’è chi scrive: “Ma strilla come una posseduta per una lucertola?”; e ancora “Ma a sentirla strillare è la lucertola che è scappata via volando!” Insomma, un momento che potrebbe diventare un vero cult di questa edizione.

