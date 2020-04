Carmen di Pietro/ Video, sorrisi a colpi di pecore: “Voglia di campagna…”

Pubblicità

Carmen di Pietro continua a regalarci il trash di cui abbiamo bisogno e di cui siamo in astinenza in questo periodo. Grazie al suo profilo Instagram, la showgirl continua a vincere e convincere portando a casa migliaia di like e, soprattutto, i commenti più disparati. Tra chi trattiene a stento le risate e chi si chiede il perché, Carmen di Pietro piazza un altro video virale lasciandosi alle spalle la sua bella cucina e il suo primo tentativo di fare i pop corn, e dedicandosi questa volta alla vita all’aperto e tra la natura. A far sorridere i fan tra doppisensi e no sense, è un video in cui Carmen di Pietro appare in mezzo alla paglia ma, soprattutto, tra le pecore. Lei in ginocchio sorride forzatamente guardando l’obiettivo mentre accarezza una delle pecore che poi vola via girandole intorno seguita a ruota da un’altra alzando un vero e proprio polverone in cui la Di Pietro rimane travolta senza però proferire parola e tenendo ben scolpito sul volto il suo finto sorriso.

CARMEN DI PIETRO DAI POP CORN ALLE…PECORE!

Qual è il significato del video? Forse non c’è e non ci deve essere e chi segue il profilo social di Carmen di Pietro lo sa bene e lo fa proprio per questo motivo, un po’ di leggerezza o di sano trash tant’è che tra i commenti nessuno è acido e cattivo con lei, anzi, si legge: “ahahahah potrei morire” oppure ” l’amo sempre più”. Siamo sicuri che le sue quotazioni stanno salendo in queste settimane e quando tornerà in onda ci sarà sicuramente modo per lei di tornare in pista mettendo insieme tutto il trash che ci ha regalato in queste settimane.

Ecco il video del momento:

