Carmen Di Pietro, “Vorrei tornare a vivere in campagna”/ La confessione che…

Carmen Di Pietro rivela il suo sogno: “Vorrei tornare a vivere…”

Carmen Di Pietro vorrebbe tornare a vivere in campagna. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha rilasciato un’intervista al Settimanale Nuovo dichiarando che le piacerebbe tornare alle sue origini. Il contatto con la natura l’ha sempre aiutata a mantenersi in contatto con la realtà e a restare umile. Per questo motivo, Carmen rivela che quando Alessandro e Carmelina saranno diventati grandi lei deciderà di trasferirsi dalla città in campagna: “Sono nata e cresciuta in due paesini, Baragiano e Bella, vicino a Potenza circondata dall’affetto dei miei nonni. Un giorno vorrei poter tornare alle mie origini. Non riesco a dire se accadrà tra cinque o dieci anni ma quando i miei figli saranno grandi e indipendenti vorrei tornare a vivere nella mia terra. Sogno una vita in campagna, un modo per rivivere le emozioni di quando ero bambina” ha confidato.

Carmen Di Pietro, un nuovo reality con la figlia Carmelina?/ La rivelazione che...

Carmen Di Pietro è una mamma particolarmente attenta all’educazione dei figli e ora che è tornata dall’Isola avrà tempo di dedicarsi ai compiti da fare assieme a Carmelina a cui ha trasmesso il metodo per imparare le poesie: “Quando oggi la guardo le dico Tu sei proprio figlia mia”, ha raccontato con orgoglio Carmen. Che ha confidato di essere riuscita a trasmettere ai suoi figli anche la passione per lo sport.

Carmen Di Pietro tronista a Uomini e Donne?/ L'appello a Maria De Filippi...

Carmen Di Pietro si prende tutti i meriti: “Sono riuscita a trasmettere ai miei figli…”

Carmen Di Pietro si prende anche i meriti di Alessandro Iannoni. La showgirl è convinta che se il figlio ha vinto alcune prove ricompensa il merito sia anche il suo. Nell’intervista al Settimanale Nuovo ha infatti confidato: “Sono riuscita a trasmettere la passione per lo sport ai miei figli sin da quando erano molto piccoli e se oggi loro hanno un bel fisico lo devono a me”. Alessandro Iannoni e Carmelina sono appassionati di sport e praticano diverse discipline. Carmen Di Pietro ha infatti spiegato che mentre Alessandro pratica calcio, Carmelina si divide tra ginnastica artistica, nuoto e pallanuoto.

Carmen Di Pietro, coro hot dai tassisti in sciopero: "Faccela vedè…"/ Lei replica: "Non ho parole!"

I figli sono da sempre il suo pensiero anche se Carmen ne ha anche un altro. In Honduras, la showgirl ha fatto divertire i telespettatori per il suo rapporto con il cibo. Un’amica di lunga data di Carmen ha infatti rivelato: “Adesso può tornare a mangiare quello che vuole dopo le ristrettezze patite in Honduras”. Carmen Di Pietro ha conquistato il pubblico grazie ai siparietti divertenti con Alessandro Iannoni e ora si prepara al terzo reality. In una recente intervista ha infatti rivelato che Carmelina sarebbe pronta a partecipare con lei all’Isola dei Famosi. I telespettatori non potranno che gioire per il ritorno di Carmen.











© RIPRODUZIONE RISERVATA