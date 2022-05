Carmen Di Pietro vs Alessandro, “Ti tengo d’occhio”/ “Sei stato poco rispettoso…”

Carmen Di Pietro rimprovera il figlio Alessandro: “Sei stato poco rispettoso…”

Carmen Di Pietro ha rimproverato il figlio Alessandro per essersi addormentato prima degli altri. La naufraga dell’Isola dei Famosi è stata anche presa di mira dagli altri naufraghi per il suo atteggiamento iperprotettivo nei confronti di Alessandro. Carmen Di Pietro è infastidita: “Ti stai grattando in continuazione. Mettiti un pantalone lungo ma anche una maglia a maniche lunghe”, esordisce. Edoardo Tavassi interviene come sempre a difesa di Alessandro ironizzando su quanto detto da Carmen: “Mettiti la sciarpa anche e i guanti di lana”. Carmen Di Pietro vorrebbe che il figlio le desse ascolto ma lui spiega: “Fa troppo caldo”. Edoardo Tavassi le dice: “Questo è il periodo in cui la ribellione ha inizio”.

Carmen Di Pietro nella bufera all'Isola dei Famosi/ La divisione dei cocchi scatena…

Carmen Di Pietro però non ci sta e dice che non si tratta di ribellione ma di non capire le situazioni. Guendalina spiega che durante la notte Carmen di Pietro avrebbe svegliato il figlio Alessandro che infatti replica: “Mi ha svegliato di soprassalto”. Nick Luciani fa notare che non erano le cinque di mattina ma le due di notte. Carmen di Pietro però non è d’accordo: “Ci eravamo appena svegliati. Stavo cercando la felpa per coprirmi e non la trovavo”. Guendalina poi ironizza: “Alessandro si stava per addormentare e Carmen gli ha detto Alessà ma che fai? Ti stai addormentando?”. Carmen Di Pietro sottolinea che in quel momenti tutti stavano parlando e che il fatto che Alessandro volesse dormire era fuori luogo: “Sei stato poco rispettoso nei confronti degli altri”. Alessandro dice: “Mi hai svegliato tre volte”.

Carmen, confessione choc all'Isola/ "Mi lavavo in stazione e mangiavo pane e cipolle"

Carmen Di Pietro e il dramma del passato: “Ho fatto la contadina…”

Lunedì 2 maggio la serata è colma di emozioni per Carmen, in nomination contro Estefania e Blind. Ilary Blasi comunica il desiderio del pubblico: ad essere eliminata è Estefania, che deve raggiungere Playa Sgamada e salva Blind e Carmen. La diretta regala a Carmen un altro momento importante poiché, sotto invito di Ilary Blasi, ripercorre la sua storia e le ragioni per cui tiene molto all’educazione dei figli. Infatti, nel corso delle settimane, la convivenza sull’Isola tra Carmen e Alessandro, nonostante qualche scontro, procede bene. Carmen è una donna complessa sia sull’Isola sia a casa, come conferma Alessandro che, anche se sembra succube degli ordini della mamma, sa bene che la donna è così per delle precise ragioni. Nel passato di Carmen infatti vi sono molte sofferenze e lei non vuole che i figli vivano le stesse situazioni. La donna racconta che, da bambina, a casa non c’erano abbastanza soldi. Fino all’età di quattordici anni ha fatto la contadina e ha fatto molti sacrifici per realizzare il suo sogno e lavorare nel mondo dello spettacolo.

Clemente vs Alessandro: "Vai da mammina a piangere"/ Carmen Di Pietro sbrocca e...

La showgirl sostiene che nella vita si può cambiare, basta essere determinati e non avere distrazioni. Proprio per questo è così severa e rigida con i figli e li sprona a dare il meglio. Alessandro è molto orgoglioso della madre e, nonostante le attenzioni spesso eccessive e le dure regole, le vuole molto bene. Nel corso delle nomination, Carmen, in quanto leader, ha un peso importante e dopo aver appreso l’esito del volere del gruppo che manda al televoto Nik, deve fare una scelta. Carmen dà il suo voto a Clemente Russo poiché non ha apprezzato il modo di fare che il pugile ha avuto con il figlio Alessandro, tacciato di essere un doppiogiochista. Vanno al televoto Nik, Clemente e Nicolas (dato che non è stato salvato durante la catena di salvataggio).











© RIPRODUZIONE RISERVATA