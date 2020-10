Carmen Di Pietro Vs Gregoraci/ “Con Pretelli poteva anche aspettare” e sulla Elia…

Ospite di Francesco Fredella nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia su RTL 102.5, Carmen Di Pietro ha detto la sua sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip e ha lanciato pungenti frecciatine in direzione di una concorrente in particolare. L’ex gieffina ha infatti ammesso di non aver apprezzato il comportamento di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Pierpaolo Pretelli. “Chi non mi piace? Direi la Gregoraci. – ha infatti esordito – Non mi piace come agisce con quel giovane, Pretelli. Poteva aspettare un attimo, i tuoi sentimenti li puoi tenere dentro di te. Ha anche detto una frase del genere ‘Voglio fare effusione’, per non dire un’altra cosa…Comunque è una signora che ha un bambino a casa…” Così ha sottolineato che: “Il Grande Fratello è appena iniziato, siamo alle prime puntate poteva anche un attimino aspettare. Lei è più grande: tieniti dentro il sentimento e poi sfoghi alla fine. Non voglio fare la moralista, viva l’amore a qualsiasi età, ma è il modo”.

Carmen Di Pietro punge Antonella Elia: “Non è quella di prima”

Pungente Carmen Di Pietro anche nei confronti di Antonella Elia che ha ritrovato particolarmente sottotono nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. “Gli opinionisti mi deludono parecchio! Non tanto Pupo quanto la Elia.” ha detto a Fredella. Così ha spiegato il perché: “Io ho fatto con lei l’Isola dei Famosi anni fa e abbiamo partecipato anche a quella famosa litigata. Quindi mi ricordo la Elia combattiva, pungente, che sbotta quando viene provocata e invece in questo caso, al Grande Fratello Vip, non la vedo in quel modo.” ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA