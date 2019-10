Carmen Di Pietro: “Zero per uno? Fa uno”/ Video “Se c’è una volta non può fare zero!”

Carmen Di Pietro colpisce ancora. Ormai il suo profilo Instagram è una scoperta continua. L’ex gieffina e nota opinionista, infatti, regala ai suoi follower molti video divertenti che scatenano, oltre all’ilarità, anche qualche discussione. Stavolta l’appassionata di poesia si diletta con la matematica. Nel video postato oggi, Carmen Di Pietro parla della tabellina dello zero ed espone a tutti la sua riflessione: “Zero per uno è uguale uno perché zero per una volta è uguale uno, come zero per due volte è uguale due. – ammette l’opinionista di Barbara d’Urso che prosegue nel suo ragionamento – Questi dicono zero per uno uguale zero ma non è vero, perché zero per uno, se c’è uno, non può far zero. O no?” Ragionamento che, come lei stessa poi scrive “Non fa una piega!”

Carmen Di Pietro, dalla passeggiata col pappagallo alla tabellina dello zero

Qualche piega effettivamente il ragionamento di Carmen Di Pietro la fa, ma non addentriamoci in discorsi matematici. D’altronde l’ex gieffina è ben nota per la sua ironia e per i suoi video fuori dalle righe. Basta pensare a quello che la vede in giro per Ibiza con un pappagallo vero sulla testa, o ancora quello in cui passeggia sul porto e casca rovinosamente, rompendo una scarpa. O ancora i video ormai famosissimi delle sue letture di poesia, tutte in forma interrogativa che lei stessa ha poi svelato essere un metodo di studio acquisito durante il periodo scolastico. Insomma, Carmen Di Pietro diverte e piace ai follower proprio perché è così.





