Carmen e Manila, ansia per Nicola Pisu/ “Non gestisce le emozioni, non può stare qui”

Durante la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip dell’8 Novembre mentre continuavano le nomination Miriana Trevisan è apparsa molto turbata a causa di una brutta frase pronunciata da Nicola Pisu durante le nomination palesi: “Vai da chi ti tratta male… meriti uomini così”. La showgirl, cercando di trattenere le lacrime, ha trovato conforto nelle amiche Carmen Russo e Manila Nazzaro. “Mani è successa una roba assurda. Io da giorni cercavo di dirvi che faceva queste cose. Ora che ho capito com’è ho preso le distanze. Per questo non stavo nemmeno in camera con lui. Vedevo questa instabilità. Dovevo presentare lui a mio figlio? Io non lo metterò mai vicino ai miei cari”, ha confidato Miriana all’amica. La Nazzaro non ha assistito in prima persona alla discussione ma era stata già informata dello scivolone di Nicola Pisu, perciò le ha risposto: “Mi hanno detto cosa è successo, quella frase mi è bastata. Qua dentro non ci può… non c’entra più niente, è proprio fuori da questo contesto. Non è molto stabile lui. Non ci raccontiamo favole tesoro”, provando a consolare la showgirl.

Miriana Trevisan: "Nicola Pisu pieno di rabbia"/ "Un uomo così non lo faccio..."

Grande Fratello Vip, Carmen Russo e Manila Nazzaro consolano Miriana Trevisan

In aiuto di Miriana è arrivata anche Carmen Russo che, dall’alto della sua esperienza, ha cercato di calmare l’amica provando però a non infierire sulla posizione già delicata di Nicola. “Non riesce ad essere così lineare, lui fa una cosa così, poi così, poi un’altra diversa subito dopo. Quindi è meglio così che hai preso le distanze. Lo so Miriana, ti capisco, lui non riesce e proprio… non ce la fa”, ha detto sottolineando la non stabilità e serenità di Nicola. “Vabbè avanti, sorridiamo ora, cinq, sei, sett, ott e vai!”, ha poi aggiunto provando ad alleggerire la situazione come è solita fare.

Patrizia Mirigliani difende Nicola Pisu dopo frase choc/ "Importante il viaggio non la meta, hai già vinto"

Miriana è parsa turbata per tutto il resto della puntata del Grande Fratello Vip e anche dopo ha cercato conforto negli altri ragazzi all’interno della casa. Ancora una volta Carmen Russo e Manila Nazzaro sono rimaste al suo fianco. “Tu non devi recriminarti nulla. Ormai è andata così, non era iniziata nemmeno una vera storia”, detto l’ex Miss Italia nel tentativo di rincuorare l’amica. “Nicola non può continuare a rimanere qui, non riesce a gestire bene le emozioni e ogni volta dice frasi forti, questo percorso non lo aiuta”, ha poi aggiunto tornando ancora una volta sulla non stabilità di Nicola Pisu.

LEGGI ANCHE:

Nicola Pisu furioso dopo la puntata del GF VIP/ "Io chiaro con te e esigo che tu lo sia con me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA