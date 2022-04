Carmen e Marco Senise nuova coppia?/ Lei: “Mi piace come fa i massaggi. E poi…”

Carmen di Pietro e Marco Senise nuova coppia all’Isola dei Famosi 2022? C’è chi è pronto a scommettere su una possibile love story tra i due naufraghi, considerando gli apprezzamenti che la showgirl ha rivolto al nuovo arrivato. I fratelli Tavassi, ad esempio, non hanno dubbi: insieme sarebbero una bellissima coppia. Interpellata da Edoardo, Carmen ha ammesso di sentirti attratta dal famoso conduttore. “Mi piace come fa i massaggi. Se mi piace? Te lo sto dicendo, un pizzico sì”. In una ipotetica scala da uno a dieci, la Di Pietro assegna un sette al naufrago.

Carmen di Pietro e Marco Senise insieme? Servirebbe l’approvazione del figlio Alessandro

“Da uno a dieci mi piace sette, fa i massaggi in modo stupendo. Mi sono rilassata con lui”, ha ammesso candidamente Carmen di Pietro in una conversazione amichevole con i fratelli Tavassi. Entrambi l’hanno incoraggiata a farsi avanti e a viversi questa possibile relazione. “A lui le piace lei, sono una bella coppia“, ha commentato Edoardo. “Lo penso anche io, almeno fa qualcosa”, ha aggiunto Guendalina. “Abbiamo trovato qualcosa che può fare, rimorchiarsi Carmen. Chissà però se avranno la benedizione di Alessandro”, il commento sarcastico del fratello. La palla, dunque, passa davvero al figlio Alessandro?

