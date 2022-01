Carmen e suo padre Luigi, C’è Posta Per Te/ Busta aperta, ma ora non si parlano…

I protagonisti dell’ultima puntata di C’è Posta Per Te sono stati Carmen e suo padre Luigi. La ragazza, in studio con il suo fidanzato Valentino, ha inviato la proposta a suo padre e alla sua compagna di riprendere i rapporti a seguito di alcuni anni di lontananza. L’atteggiamento dell’uomo nei confronti di sua figlia è stato da subito molto titubante, al punto che Maria De Filippi ha parlato con l’uomo dietro le quinte in privato. In un’intervista rilasciata a Fanpage, Nunzia ha spiegato cosa è accaduto: “Dietro le quinte io e Maria abbiamo provato a farlo ragionare, abbiamo provato a convincerlo di riprovarci”.

Alla fine, nonostante le numerose titubanze, l’uomo è tornato in studio e ha deciso di aprire la busta e di riprendere i rapporti con Carmen. La puntata è stata registrata durante la scorsa estate e a seguito di alcuni mesi Luigi ha svelato perché lui e sua figlia Carmen non si parlano più.

Carmen e suo papà Luigi non si parlano: il motivo

Luigi, dopo la messa in onda della puntata di C’è Posta Per Te, ha dichiarato a Fanpage: “Carmen ha detto tutte stupidaggini, lo fa per visibilità. Due giorni dopo la puntata mi ha chiamato per sapere come stavo, poi mi ha chiamato di nuovo perché voleva incontrarmi. Voleva riprendere le redini in mano, rientrare nella mia vita e io lo ho detto di andarci piano. Non era il caso di riavvicinarsi, se io non lavoro e non ho i soldi, cosa dovrei fare?”.

Anche Nunzia è intervenuta in difesa del suo compagno Luigi, raccontando come la coppia sui social stia ricevendo numerose critiche: “Stiamo ricevendo troppe critiche sui social, Luigi ha chiesto in un TikTok di non esagerare. Carmen ha visto che lui non voleva fare come diceva lei, non si sono sentiti più. Io le avevo chiesto di sentirci, ma non si è fatta sentire. Se mi cerca le rispondo, ma io non la chiamo, non saprei che dirle visto che dice cose brutte sul padre”.

