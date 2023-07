Carmen, Federico lascia Ale per la tentatrice di Temptation Island 2023?/ La reazione della fidanzata…

Federico e Ale, coppia di Temptation Island 2023: la tentatrice Carmen “spezza” la coppia?

La nuova stagione di Temptation Island è ormai entrata nelle sue fasi più calienti. Le coppie che hanno deciso di mettere in gioco i propri sentimenti iniziano ad avere ben chiare le intenzioni reciproche, al netto delle “distrazioni” presenti nel format. Gli occhi dei telespettatori e appassionati sono puntati in modo particolare su Federico, fidanzato di Ale. Il giovane – stando a quanto osservato nell’ultima puntata – sembra essere molto vicino ad una delle tentatrici di Temptation Island 2023: Carmen.

La relazione tra Federico ed Ale sembrava essere appesa ad un filo già prima di entrare nel cast di Temptation Island 2023. La vicinanza a Carmen – nel gruppo di tentatrici – sembra aver portato il ragazzo a riflettere in maniera consistente sullo stato dei suoi sentimenti verso la fidanzata. Stesso discorso anche per Ale che, molto vicina al tentatore Lollo, ha deciso di chiamare il fidanzato al falò di confronto probabilmente per chiudere definitivamente la relazione.

Carmen, la tentatrice di Temptation Island 2023 “convince” Federico: “Non provo più nulla per Ale…”

Carmen – tentatrice di Temptation Island 2023 – sarebbe stata per Federico quasi l’ago della bilancia. Il giovane sembra particolarmente preso dalla ragazza, al punto di affermare con convinzione di non provare più alcun sentimento per la fidanzata, Ale. Non è solo Federico ad aver messo in evidenza un certo interesse; la stessa Carmen trova spesso occasione per trascorrere quanto più tempo possibile con il concorrente di Temptation Island.

Intanto, nell’ultima puntata è “saltato” il fatidico falò di confronto tra Federico e la fidanzata Ale. Quest’ultima, apprese le ultime esternazioni del compagno, avrebbe deciso di portare avanti senza remore e freni il suo percorso offrendo maggiori opportunità al tentatore Lollo. E’ lecito credere che lo stesso accadrà per la tentatrice Carmen che sfrutterà ulteriormente il tempo a disposizione per costruire qualcosa con Federico che, di puntata in puntata, è sembrato sempre più convinto di non provare più gli stessi sentimenti per Ale.

