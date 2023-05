Carmen Giannattasio, chi è la soprano italiana di fama internazionale/ La ricca carriera

Carmen Giannattasio, chi è la soprano italiana di fama mondiale

Carmen Giannattasio è una soprano di fama internazionale e, oggi pomeriggio, sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, su Rai1. Le informazioni che possiamo ricavare di lei, della sua vita e della sua ricca carriera nel segno della musica, le possiamo ricavare dal suo sito web ufficiale. Nata ad Avellino il 24 aprile 1975, la cantante ha tracciato un percorso importantissimo attraverso i palcoscenici di tutto il mondo. Il suo talento è stato richiesto ovunque, dopo il suo grande debutto.

Leonardo D'Amico, compagno Laura Freddi/ L'aborto, l'endometriosi e la nascita della figlia Ginevra

La sua carriera, infatti, ha spiccato il volo in seguito alla vittoria dell’Operalia, il prestigioso concorso di Placido Domingo, a Parigi nel 2002. La sua voce da soprano e la sua abilità drammatica hanno catalizzato immediatamente l’attenzione critica. Inoltre, si è distinta per la sua reputazione camaleontica, in grado di adattare la sua melodia e la sua pelle alle diverse eroine che incarna a teatro. Ha inoltre calcato i più prestigiosi palcoscenici mondiali: il Metropolitan Opera, il Royal Opera House, il Teatro alla Scala, il Bayerische Staatsoper, il Berlin State Opera, il Wiener Staatsoper e non solo.

Chi è Roberto Blasi, ex marito Giovanni Scialpi/ "Non lo conoscevo davvero…"

Carmen Giannattasio: una carriera ricca di successi e prestigiosi riconoscimenti

Tantissimi, inoltre, gli illustri compositori compresi nell’ampio repertorio di Carmen Giannattasio: da Monteverdi a Mozart, ma anche Gluck, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini, Mascagni e Tchaikovsky. In particolare, si è distinta in La donna del lago di Rossini, Parisina d’Este di Donizetti e, soprattutto, in Ermione di Rossini: quest’ultima performance le è valso il plauso dei principali critici di tutto il mondo, con la registrazione che ha ottenuto la vittoria al Gramophone Opera Award nel 2011.

Alberto Camerini, chi è l'"arlecchino" del rock italiano/ La carriera e la vita privata

Una carriera ricca di successi e coronata da un altro prestigioso riconoscimento: il 28 Febbraio 2017, infatti, la soprano italiana è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella della Repubblica Italiana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA