Carmen Lasorella ospite a La Volta Buona: chi è il compagno della giornalista

Oggi, mercoledì 17 settembre, Carmen Lasorella sarà ospite a La Volta Buona. Oltre alle chiacchiere di attualità, Caterina Balivo troverà probabilmente il modo di spingersi anche nel terreno della sua vita privata. Ma, chi è il compagno della giornalista? Da anni, ormai, al suo fianco c’è William, con cui convive a San Marino. Di lui non si conoscono molti dettagli, perché non appartiene al mondo dello spettacolo e ha sempre scelto di restare lontano dai riflettori, tuttavia Carmen ne ha parlato più volte. In particolare, ha spiegato che lavorano e vivono insieme nella piccola repubblica, che amano viaggiare e che condividono la passione per la moto.

Non solo, entrambi hanno un forte senso religioso e sono impegnati anche in attività di volontariato. Per Carmen, poi, William è stato fondamentale in un momento difficile, quando dopo la delusione per la candidatura politica in Basilicata nel 2019 si era chiusa in sé stessa: “Mi sono ripresa dopo mesi grazie all’uomo meraviglioso che ho accanto ora”.

Carmen Lasorella ospite a La Volta Buona: la sua vita privata

Prima di William, Carmen Lasorella è stata sposata per un breve periodo con Giuseppe Falegnami, operatore televisivo conosciuto ai tempi della sua carriera in Rai. Le nozze si celebrarono nel 2012 a Sabaudia, ma, dopo solo qualche mese, i due presero strade separate. A tal proposito, la stessa Lasorella in seguito definì le nozze come un grande errore. Dopodiché, la giornalista ha ritrovato stabilità proprio con William, che nonostante la sua riservatezza, le è sempre stato vicino. Oggi, i due vivono insieme a San Marino, lontani dal clamore, tra passioni comuni, viaggi e quotidianità semplice.