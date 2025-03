L’impegno nel mondo del giornalismo l’hanno resa tra le personalità più influenti e di spicco nel settore; non meno rilevante e corposa la sua attività come scrittrice che forse oggi è dominante rispetto al passato. Stiamo parlando di Carmen Lasorella, storica giornalista della Rai e come anticipato autrice di numerosi libri e romanzi sempre ben accolti da pubblico e critica. Classe 1955, è presso La Gazzetta del Mezzogiorno che per la prima volta trasforma la sua passione in un lavoro; da lì inizierà una lunga serie di collaborazioni fino ad arrivare ufficialmente in Rai nel 1979 diventando volto di punta non solo per la conduzione del Tg2 ma anche per il ruolo da padrona di casa in diversi programmi di approfondimento.

Da ‘Rinascimento’ a ‘La fabbrica del futuro’, passando per ‘Dossier Note’; questi alcuni degli impegni televisivi dove Carmen Lasorella ha messo in gioco le sue capacità giornalistiche e comunicative al servizio dell’informazione e dell’approfondimento di tematiche disparate e di grande importanza sociale. Spicca ovviamente la lunga serie di romanzi e titoli pubblicati nel tempo; l’esordio risale al 2002 con ‘Viaggio in 5 capitali dell’Est’ e da allora non ha più frenato la sua penna.

Carmen Lasorella e l’impegno in prima linea nelle zone di guerra: “Qualcuno era contrariato…”

Non molti sanno che Carmen Lasorella, proprio per il suo impegno diretto da giornalista, si è ritrovata diversi anni fa nel bel mezzo di un attentato. Era il 1995 e si trovava in Somalia dove appunto lavorava come inviata per raccontare la situazione politica e bellicosa del luogo; un’esperienza che fortunatamente è riuscita a raccontare nel tempo in qualità di sopravvissuta.

Proprio del suo impegno in territori bellicosi e governati dalla conflittualità, Carmen Lasorella ne ha parlato in un’intervista per La Nuova Sardegna. “Era appena finita la guerra tra Iran e Iraq e c’era necessità di documentare quanto stava accadendo”. La giornalista si ritrovò dunque l’onere e l’onore di raccontare la realtà post-bellica e, a dispetto della sua iniziale volontà, restò in campo per oltre un mese. “Ai tempi una donna in un contesto di guerra faceva ancora impressione; quando tornai trovai molte facce rove, contrariate da questo successo… La mia presenza aveva fatto impennare gli ascolti”.

