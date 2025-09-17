Carmen Lasorella ricorda il sequestro in Somalia: "Il sangue era finito ovunque"

Carmen Lasorella è una delle ospiti odierne di Caterina Balivo a La volta buona. La giornalista con un passato importante in Rai ha vissuto una vita ricca di eventi e colpi di scena, anche sfortunati. In passato è stata infatti sequestrata in Somalia nel 1995, un momento che ricorda ancora oggi con molto dolore e sofferenza. “Era appena finita la guerra tra Iran e Iraq e c’era necessità di documentare quanto stava accadendo. Ai tempi una donna in un contesto di guerra faceva ancora impressione; quando tornai trovai molte facce rove, contrariate da questo successo” ha raccontato in una vecchia intervista concessa a La Nuova Sardegna.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 settembre 2025/Rosa pensierosa per le nozze di Marcello e Adelaide

Sempre riguardo al sequestro che ha caratterizzato la sua vita e anche la carriera, Carmen Lasorella ha ricordato la scomparsa dell’amico Marcello Palmisano: “Nel 1995 rimasi vittima di un agguato a Mogadiscio dov’ero stata varie volte. Il fuoco incrociato ci tenne in ostaggio per 38 minuti nella Land Cruise. Capii che Marcello era morto. Sangue ovunque” il racconto choc della giornalista che non dimentica quanto accaduto in Somalia.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sposano?/ Spunta l'indiscrezione bomba

Carmen Lasorella e i problemi di lavoro

Dopo l’accaduto Carmen Lasorella ottenne alcuni incarichi professionali importanti, fino al lento spegnersi dei riflettori che le hanno causato qualche problema. La giornalista ha raccontato al Corriere della sera:

“Passava il tempo e continuavo a rimanere senza alcun incarico. Si può andare ogni giorno al lavoro per non lavorare? Di questi tempi è difficile ottenerlo, un lavoro, è difficile conservarlo, ma se ce l’hai diventa perfino difficile esercitarlo” ha raccontato soffermandosi sulle difficoltà incontrate qualche anno dopo il sequestro in Somalia e il rinnovamento in casa Rai che è costato diversi posti di lavoro a molti professionisti.

Chi è Pietro Parisi, lo chef: “Pesavo 210 kg, la svolta dopo un incidente”/ “Potevo morire, ho perso 130 kg”