Carmen Lasorella, nota e stimata giornalista, ha vissuto attimi di terrore nel 1995 ritrovandosi coinvolta nell’agguato a Mogadiscio.

Il mondo del giornalismo italiano pullula di figure altisonanti, di volti capaci di offrire un contributo magistrale nel merito della professione e non solo; un esempio è rappresentato da Carmen Lasorella. Da anni volto cardine dell’informazione a 360 gradi, è impegnata da tempo anche come scrittrice e autrice televisiva. Un ruolo di spicco che coincide con un bagaglio professionale importante, con una gavetta che l’ha consacrata come punto di riferimento per chi aspira a conoscere i segreti, le peculiarità e l’acume necessarie per svolgere al meglio la professione giornalistica. Dal ruolo di mezzo busto a quello di inviata in zone di guerra, quest’ultima mansione offre una percezione ancora più ampia dei suoi meriti, soprattutto ricordano una delle esperienze più ostiche vissute sul campo: l’agguato a Mogadiscio – Somalia – e il sequestro da parte di alcuni mercenari.

Era il 1995 quando Carmen Lasorella si trovava appunto in Somalia per raccontare sul campo ciò che stava accadendo in quella terra. Si era da poco concluso il conflitto bellico tra Iran e Iraq e la giornalista Rai era impegnata in uno dei suoi servizi di approfondimento diretto. Non poteva immaginare che, di lì a poco, sarebbe stata coinvolta in un vero e proprio attentato. La località era Mogadiscio; ben 10 uomini della scorta persero tragicamente la vita in quell’agguato e anche lei rimase ferita. Come se non bastasse, venne sequestrata da alcuni mercenari per poi essere fortunatamente rilasciata poco dopo.

Carmen Lasorella ricorda l’agguato a Mogadiscio: “La macchina prese fuoco…”

Carmen Lasorella ricorda perfettamente le sensazioni provate durante l’agguato a Mogadiscio. Intervistata da Nuova Sardegna, raccontava: “Ai tempi una donna in un contesto di guerra faceva impressione… La mia presenza aveva fatto impennare gli ascolti”. Un punto tutt’altro che banale nel merito delle premesse necessarie per raccontare l’esperienza vissuta: “…Il fuoco incrociato durante l’agguato a Mogadiscio ci tenne in ostaggio per 38 minuti” – raccontava a La Gazzetta del Mezzogiorno – “Venni ferita e l’abitacolo prese fuoco, mi preparai alla fuga; c’era sangue ovunque… Poi ci fu un breve sequestro, polemiche sul diritto di cronaca, depistaggi…”.