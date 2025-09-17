Carmen Lasorella, ospite oggi a La Volta Buona, ha ricostruito quella terribile esperienza del ‘95: l’agguato a Mogadiscio, in Somalia.

Dialettica magnetica, tonalità che incastra nel racconto che sia giornalistico o narrativo; Carmen Lasorella vanta un ruolo di spicco nel ruolo del giornalismo italiano, frutto del suo talento e due suo impegno costante che l’hanno resa autorevole e punto di riferimento. Oggi, si racconta a La Volta Buona raccontando il suo impegno sul campo in zone di guerra, la sua narrazione costante sui fatti nel mondo al netto di crisi, trasformazioni e ombre sociali.

Carmen Lasorella: “Non mi sento una sopravvissuta. In Somalia ho perso un amico, Marcello Palmisano, una famiglia distrutta…”

La sua intervista nel salotto di Caterina Balivo non può che partire da ciò che ha cambiato la sua vita, l’esperienza più impattante dal punto di vista esistenziale e che si collega al suo impegno professionale: l’agguato a Mogadiscio, in Somalia. “Fu un episodio molto forte; in Italia quando vivi una cosa così vieni etichettato con quello, io invece quell’esperienza l’ho buttata via. Se mi sento una sopravvissuta? Mi sento una persona che in quel momento non aveva ancora trovato la sua ora; ho lasciato quella strada bianca con le mie gambe, il mio amico Marcello Palmisano era invece in una bara…”. Inizia così il racconto di Carmen Lasorella, ponendo l’accento sulla dolorosa perdita del suo compianto amico e collega che non riuscì a sopravvivere all’attacco: “Ha lasciato i suoi figli, sua moglie, una famiglia distrutta; tra l’altro lui non doveva venire. Il mio storico compagno di lavoro – che è stato anche mio compagno di vita per 10 anni – ebbe un problema e non poteva portare la telecamera. Così venne Marcello, io nemmeno volevo partire perchè non c’era più cronaca, quella storia era ormai praticamente terminata”.

Carmen Lasorella a La Volta Buona: “L’agguato a Mogadiscio? Mi passò tutta la vita davanti…”

Carmen Lasorella ha tutto impresso nella mente, ogni attimo probabilmente di quei 38 minuti; da cronista eclettica quale è, sapeva bene quanto fosse importante osservare, capire, mantenere la lucidità. “38 minuti dentro una macchina colma di fuoco, proiettili, Marcello viene colpito e non l’avevo capito. Gli gridai: ‘Andiamo, andiamo!’. Ancora non era arrivata la cavalleria, c’erano gli americani a 150 metri ma nessuno è venuto a darci una mano”. La giornalista ha poi aggiunto: “Queste cose si superano perchè la vita è meravigliosa; quando sei testimone e narratore della guerra osservi delle atrocità incredibili. Apprendi però anche la resilienza… Ho imparato ad amministrare meglio anche la paura, impari ad essere rigoroso; non sei il protagonista”.

Carmen Lasorella ha asserito: “Non potevo restare lì e attendere la morte”, ha raccontato di come ogni tanto cercava di sporgersi dal tettuccio dell’auto per capire cosa stesse effettivamente accadendo intorno a lei. Seguirono attimi tesi, violenza ai suoi danni nel momento del sequestro, l’agguato a Mogadiscio poteva trasformarsi nella sua ultima tappa professionale e di vita. Proprio a La Volta Buona, riavvolgendo il nastro, ricorda un particolare aneddoto risalente a tanti anni prima: “Quando avevo 18 anni un indovino mi anticipò che, ancor prima dei 40 anni, mi sarebbe capitato qualcosa di tremendo che avrebbe cambiato la mia vita. Mi sottolineò che molti sarebbero morti ma io sarei sopravvissuta, maturando un rapporto diverso con l’esistenza”. La giornalista ha dunque concluso: “In quei momenti in macchina pensai anche a questo, mi passò la vita davanti… Anche perchè i nostri, la cavalleria non arrivava”.