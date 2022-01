CARMEN LITE CON SUO PADRE A C’È POSTA PER TE/ Maria fa il miracolo: lui apre la busta

Non sembra trovare un punto d’incontro il confronto tra Carmen e suo padre Luigi a C’è posta per te. Lei ha inizialmente accusato Nuncia, la nuova compagna di suo padre, di essere la causa del loro allontanamento, ma in realtà è proprio Luigi ad aver consapevolmente preso questa decisione in seguito ad alcuni avvenimenti, tra denunce ricevute dalla sua ex e madre di Carmen fino a mancanze di quest’ultima nei confronti del fratellino (il bambino che Luigi ha avuto da Nunzia). Maria De Filippi non si arrende e tenta anche l’ultima carta: “Vuoi uscire 5 minuti fuori per parlarne con Nunzia senza telecamere?” Lui accetta e, poco dopo, Maria lo segue fuori per aggiornarlo di alcune cose importanti dette dalla figlia. Pochi minuti dopo, Maria torna insieme a Luigi e Nunzia. La De Filippi riesce nel miracolo: lui, seppur con tanti dubbi, apre la busta! (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Carmen e suo padre Luigi a C’è posta per te

Dopo la sorpresa di Luca Argentero, ad accomodarsi sul salottino di C’è posta per te sono Carmen e Valentino. I due sono fidanzati e convivono. Lei scrive a C’è posta per te per suo padre Luigi che da 3 anni non vuole vederla e sentirla, tanto da cambiare anche il numero di cellulare. La situazione per la famiglia di Carmen cambiano quando sua madre e suo padre si separano. Lui inizia poi a frequentare un’altra donna, Nunzia, dalla quale l’uomo avrà anche un figlio.

Sarà proprio Nunzia poi ad impedire all’uomo di parlare con la sua ex moglie e mamma di Carmen, scatenando dissapori. La ragazza, infatti, affronta la donna e ne nasce uno scontro da cui arriva una frattura definitiva. Intanto la madre di Carmen denuncia Luigi per mancati alimenti. Da quella lite sono passati 3 anni e non c’è stato alcun tipo di riavvicinamento.

Carmen si scontra con suo padre a C’è posta per te: “Non sei più come prima”

Per Carmen, suo padre Luigi “si è bevuto il cervello” da quando sta insieme alla sua nuova compagna Nunzia. È proprio per cercare una mediazione che ha deciso di rivolgersi al programma di Maria De Filippi. “Da quando c’è Nunzia non sei più come prima.”, dice la ragazza su Canale 5. Lui però, con aria di sfida, affronta la ragazza, accusandola di non aver mai pensato a lui in questi anni se non quando lui le ha fatto dei doni. “Mi mettevano ansia, non per i soldi, proprio loro sono così.”, rivela ancora l’uomo in studio, criticato però dal pubblico in studio.

