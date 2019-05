Carmen Pierri/ Chi è? Un giovane talento (#TeamGigi, The Voice 2019)

Carmen Pierri è un’altra giovane del team D’Alessio del programma televisivo The Voice of Italy in onda su Rai 2 ogni martedì in prima serata. La sedicenne è nata a Salerno ed è una ragazza estremamente sorridente e matura, nonostante la giovanissima età. Naturalmente vive ancora con i due genitori a Montoro in provincia di Avellino, ma non vede l’ora di diventare una cantante affermata e poter fare della musica il suo lavoro a tempo indeterminato. Le due figure di riferimento, che oggi gestiscono un negozio di mobili a Baronissi, l’hanno sempre appoggiata nella sua passione e infatti Carmen già a soli sei anni ha partecipato a piccoli concorsi musicali di paese, colpendo già da allora tutti per la sua incredibile voce (all’epoca angelica). Ha continuato poi nella sua infanzia a coltivare con impegno e fatica la sua più grande passione: infatti a dodici anni ha iniziato a studiare canto e pianoforte e si è appassionata alla musica soul e pop. Le piace molto cantare Alicia Keys, ma il suo mito indiscusso è Amy Winehouse, che apprezza globalmente, dai testi delle sue canzoni, al look e al fatto che sia andata contro tutto e tutti grazie alla sua personalità.

Carmen Pierri: la “sosia” di Amy Winehouse

Alle blind audition di The Voice of Italy il look di Carmen Pierri ricordava molto proprio Amy Winehouse, ma nonostante ciò ha convinto per la sua voce da usignolo (non potendola inizialmente i quattro giudici vederla) e ha stregato soprattutto Gigi D’Alessio con la sua performance. Il cantante napoletano le ha voluto addirittura dedicare un pezzo del suo brano Dove Sei per convincerla ad entrare nel suo team dopo averla ascoltata cantare Fa che non sia mai di Eramo & Passavanti. Gigi è stato stregato e la sedicenne Carmen l’ha scelto, forse anche per affinità geografica, preferendolo alla collega bolognese Elettra Lamborghini. La sedicenne campana, però, ha fatto benissimo perché Gigi ha continuato a sostenerla anche nella ulteriore selezione, decidendo di portarla alle battle del 28 maggio insieme a soli altri cinque concorrenti scelti all’interno del suo numeroso team inizialmente formato da quattordici artisti. Carmen spera di spuntarla ulteriormente, ma chissà se non dovrà scontrarsi proprio con l’altra giovanissima del team Sofia Tirindelli: il cantante napoletano ha infatti scherzato alle blind sulla giovane età delle ragazze dicendo “Probabilmente devo aprirmi un asilo nido”. Ma l’abito non fa il monaco, e in questo caso è l’età che non fa il talento. Cliccando qui è possibile rivedere l’esibizione della sedicenne durante la terza puntata delle blind della trasmissione di Rai 2.

Il successo alle Blind: l’esibizione di Carmen Pierri





