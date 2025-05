Da qualche giorno il mondo intero abbraccia idealmente e spiritualmente il nuovo Papa, Leone XIV; una personalità che ha già conquistato i fedeli con le sue prime parole e discorsi e che, ovviamente, alimenta la curiosità su diversi aspetti paralleli. Si è parlato in questi giorni delle sue origini tra diversi Paesi del mondo; spuntano parenti, presunti o reali, che non vedono l’ora di raccontarsi proprio in quanto consanguinei del Santo Pontefice. Oggi, a La Volta Buona, abbiamo avuto modo di conoscere Carmen Prevost, la cugina di Papa Leone XIV.

In realtà la parentela sarebbe ancora da certificare, ma si tratterebbe solo di formalità stando alle sue parole. “La famiglia Prevost è solo una nel mondo, ci siamo spostati dalla Francia al Canada, passando per Stati Uniti e Perù. I nostri bisnonni erano parenti”. Queste le parole di Carmen Prevost, presunta cugina di Papa Leone XIV. L’obiettivo ora è quello di ottenere quanto prima la documentazione che accerti la parentela per poi presentarsi al cospetto del pontefice per un piccolo e gioioso momento di famiglia.

Carmen Prevost si presenta a La Volta Buona: “Sono la cugina di Papa Leone XIV, gli porterò i documenti…”

“La mia famiglia in Perù presto mi invierà in formato originale i documenti con l’albero genealogico per attestare la nostra parentela”, prosegue Carmen Prevost – presunta cugina di Papa Leone XIV – a La Volta Buona. Sarebbe certamente un incontro speciale per la donna collegata con il salotto di Caterina Balivo; laddove la parentela venisse confermata, è difficile immaginare l’idea di avere appunto un Santo Padre come cugino. “A quel punto vorrei davvero conoscerlo portandogli proprio questi documenti e parlare della nostra famiglia”.