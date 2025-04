Carmen Russo è una delle concorrenti del programma Ne Vedremo delle Belle, programma che vede la conduzione di Carlo Conti e che sabato 5 Aprile 2025 darà vita alla terza puntata dello show. Anche nell’ultimo episodio del programma la nota ballerina si è distinta in particolare ed andiamo a vedere come è andata.

Carmen Russo è legata da anni sentimentalmente a Enzo Paolo Turchi e nell’ultimo episodio è stata anche protagonista di un curioso siparietto con Christian De Sica, giudice nel corso della seconda puntata. Durante l’esibizione dell’artista l’attore ha parlato di Enzo Paolo Turchi definendolo ‘brutto’.

Il figlio d’arte ha poi però rettificato il tiro sottolineando che è un uomo particolare ma lui intendeva fosse brutto di fianco ad una bella donna con Carmen Russo che in fondo non se l’è presa ma anzi ha scherzato con lui e con Mara Venier con la conduttrice di Domenica In che ha definito invece loro come una bellissima coppia.

Carmen Russo e i risultati a Ne Vedremo delle Belle

Nel corso dell’ultima puntata di Ne Vedremo delle Belle Carmen Russo è stata protagonista di una sfida di ballo contro Adriana Volpe, sfida dal quale ne è uscita vincitrice. La donna ha terminato la puntata complessivamente al secondo posto in classifica, dietro solo a Lorenza Mario. Al termine della sua esibizione tutti hanno poi concordato commentando:

“E’ stata una Carmen travolgente”, spiegano i giudici che sottolineano che la showgirl è nel suo e vince perciò la sfida con Adriana Volpe e la stessa Adriana ha confermato sottolineando l’intensità della donna durante lo show. Anche Lorenza Mario ha sottolineato che Carmen gli è piaciuta tantissimo, considerando la prova dei due. Insomma Carmen Russo è migliorata rispetto alla prima puntata ed ha fornito un’ottima prestazione nel corso del programma Rai.

Carmen Russo è una delle protagoniste di questa edizione di Ne Vedremo delle Belle anche se una sua uscita della prima puntata non è stata gradita a tutti ed ha ricevuto numerose polemiche: “Spero che i giudici si ricordino che dietro a ogni performance ci sono decenni di carriera” e queste parole non sono state molto apprezzate sui social.