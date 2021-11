Carmen Russo/ A rischio eliminazione? La meno votata del GF Vip sui social

Carmen Russo delusa da Manila Nazzaro

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Carmen Russo è stata nominata da tre persone finendo così al televoto. I vip che hanno fatto il suo nome dicono di averlo fatto solo perché tra una lista di nomi lei era quella con cui avevano legato di meno. Il voto che più ha ferito la coreografa è stato però quello ricevuto da Manila Nazzaro. Nel dopo puntata Carmen si è sfogata con Miriana Trevisan non capendo perché l’ex Miss Italia l’ha nominata quando il giorno prima ha detto di stimarla e ammirarla come donna. Le due donne hanno poi avuto un faccia a faccia. Manila si è giustificata dicendo che tra le persone disponibili da nominare lei era semplicemente ultima nella sua “scala di valori”. Parole che hanno ferito ulteriormente Carmen che pensava di valere qualcosa di più per l’ex Miss Italia.

Carmen Russo a rischio eliminazione?

“Io non ti avrei proprio nominata. Mi hai detto che ero un esempio e poi mi hai nominata. Non me la sarei mai aspettata, sono sincera. Per quello che ha fatto sono rimasta sorpresa e ci sono rimasta male è tutto. Se tutti si lamentano delle tue motivazioni significa che sono un po’ strane”, ha commentato la coreografa. Carmen Russo si trova ora al televoto insieme a Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. In vista della puntata odierna del Grande Fratello Vip il sondaggio accolto da Reality House segnala che la meno votata sarebbe proprio la ballerina e soubrette con il 12% delle preferenze, contro il 43% e 44% rispettivamente di Soleil e Gianmaria. Tendenzialmente la puntata di lunedì non è eliminatoria, ma non è da escludere che le cose cambino, visto che è previsto l’arrivo di due nuove concorrenti: Patrizia Pellegrino e Maria Monsè.

