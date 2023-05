Carmen Russo: “A Superviventes pensavo di morire”/ “Con Enzo Paolo Turchi ho pianto”

Carmen Russo, ospite a “Oggi è un altro giorno”, racconta gli inizi della sua carriera: “A 13 anni ho falsificato i documenti per partecipare a Miss Italia. Poi mi scoprirono subito”. Per lei, “Il riscatto è stato rincorrere un sogno e farlo da sola ma incontrando la persona giusta”. Per il marito, Enzo Paolo Turchi, invece non c’è stato riscatto: “Io non so se sono riuscito a riscattarmi perché se torno un attimo indietro mi dico che non è possibile. Ma volere è potere e se uno torna indietro, ce la fa”.

Enzo Paolo Turchi: "Sono cresciuto senza genitori"/ "Oggi comprendo il loro dolore"

A Serena Bortone, Carmen racconta anche l’esperienza vissuta a L’Isola dei Famosi spagnola: “Dopo la prima settimana mi hanno messo in nomination e ho perso per pochissimo. Ma c’era l’ultima spiaggia e sono rimasta lì fino alla fine del programma per due mesi. Sono stata lì su un’isola deserta. C’era la troupe che arrivava la mattina e alle 18 se ne andava via. La notte ero sola, mangiavo quel poco di riso…”. Non è stata però l’unica esperienza nella quale la ballerina e soubrette ha dovuto mostrare tutta la sua forza.

Chi è Maria, figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi/ "E' lei la nostra forza!"

Carmen Russo: “La sorpresa di Enzo Paolo Turchi…”

A L’Isola dei Famosi spagnola, “Superviventes”, Carmen Russo ha temuto anche per la sua vita. Come racconta a “Oggi è un altro giorno”: Ho avuto anche paura. Un giorno sentivo dei rumori, ho visto delle persone avvicinarsi all’Isola. Allora ho preso il mio machete e sono andata nella foresta in alto. Se loro mi cercavano, sarebbero andati sicuramente nella capanna. Ho passato delle ore bruttissime. Ma sai cosa erano? Dei pescatori che tiravano le reti. Era il 2009. Poi mi hanno fatto una sorpresa e mi hanno fatto arrivare Enzo Paolo sulla spiaggia. Aveva uno scotch e non poteva parlare”. Il marito, conferma: “È stato il momento più bello e brutto della mia vita. Piangevamo noi e piangevano i cameraman”.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, la storia d'amore/ "Carmen mi ha salvato!"













© RIPRODUZIONE RISERVATA