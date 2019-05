CARMEN RUSSO A VIENI DA ME/ “Maternità? La Littizzetto è stata poco carina con me”

Carmen Russo ospite di Caterina Balivo si concede alle “domande al buio” di “Vieni da me”. Tra i quesiti più pungenti quelli su come ha accolto le critiche sulla sua maternità in età più avanzata:”Una persona può avere un figlio e adottare anche un bambino, ma ci sono delle problematiche e se hai un’età non puoi avere un bambino piccolo. Io sinceramente sono diventata mamma insieme a mia figlia, non si può diventarlo con un ragazzino magari di 12, 13, 14 anni. Noi ci abbiamo provato ma la burocrazia era difficile. Era 10 anni che ci provavo a diventare mamma”. Tra le critiche mal digerite da Carmen proprio quelle di Luciana Littizzetto, che in passato si rese protagonista di una gag poco “delicata” nei confronti della sua maternità:”Non è carino fare satira sulla vita privata delle persone…”.

CARMEN RUSSO A VIENI DA ME

Con Caterina Balivo si passa a parlare anche di argomenti più piacevoli, uno su tutti: la piccola Maria, il frutto dell’amore tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Ed è su quest’ultimo che Carmen ammette di aver pensato in questi anni anche di poterlo lasciare:”Io penso che non ci sia donna che quando litiga con il marito non pensa ‘basta, questa è l’ultima volta’. Poi però dopo dieci minuti finisce. Lui ha avuto paura che lo lasciassi…Posso averlo pensato ma poi come si fa? Dove lo trovo un altro come lui? E poi a me chi mi piglia? Non è tutto oro quello che luccica! (…) Io sono stata gelosissima di Raffaella Carrà, ma lei viene prima. La loro era un’affinità artistica, ma poi erano come fratello e sorella”. Nuova domanda:”Se ero consapevole di essere sex symbol? Sono loro che mi vedono così, io sono una perfetta casalinga. Se ho mai avuto un flirt con uomo potente? Avrei potuto ma non l’ho mai avuto. Io ho sempre cercato di impormi con le mie forze”.

