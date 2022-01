Carmen Russo attacca Delia Duran “è un’attrice”/ “Io l’avrei lasciato Alex sin da subito”

Carmen Russo reduce da quattro mesi di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ha parlato al settimanale Chi della sua esperienza all’interno del reality e del suo rapporto con gli altri concorrenti della casa. Il regalo più bello per la ballerina è stato quello di poter riabbracciare sua figlia Maria e suo marito Enzo Paolo Turchi di cui ha sentito molto la mancanza fin dal giorno 1 all’interno della Casa.

Alex Belli grande assente in studio al GF Vip/ Lascia l'Italia e vola in Egitto

La ballerina ha ammesso di aver instaurato all’interno della casa un rapporto molto forte con Aldo Montano con cui aveva in comune la nostalgia per i figli, e con le tre sorelle Selassié, che: “Devono confrontarsi con le invidie di molti. Raffaella Fico per la lotta che ha portato avanti per amore di sua figlia e Francesca Cipriani, che ha una bontà estrema”.

Katarina Raniakova: "Amore libero con Alex Belli? No"/ "Nostra relazione era pulita"

Carmen Russo chiarisce la sua posizione su Katia Ricciarelli

Sul suo rapporto con Katia Ricciarelli, Carmen Russo ha voluto specificare, in merito alle accuse ricevute da parte di chi l’ha accusata di non aver preso una posizione: “La Ricciarelli mi aveva davvero fatta arrabbiare” e sullo scontro avuto con la cantante afferma: “Ho avuto con lei un confronto acceso e poi ho messo distanza. E con questo rispondo anche a chi dice che non ho preso posizione su di lei”.

La ballerina sul triangolo amoroso instauratosi all’interno della casa tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge la ballerina ha le idee chiare, più volte ribadite durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip 2021: “Non tollero questa ambiguità. Poi, se fossi stata in Delia, avrei lasciato Alex sin da subito” ammettendo però come le sceneggiate della coppia possano far bene alle carriere di entrambi: “Il Grande Fratello Vip è una vetrina appetitosa. Delia è un’attrice, la visibilità fa bene e quindi… facciamo spettacolo! Quando le telecamere si spegneranno capiremo la verità su questo triangolo”.

Delia Duran, coming out al GF Vip: "Mi piacciono anche le donne"/ "Scop*ta a 4 con…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA