Carmen Russo/ “Avete capito da che parte sta?” a rischio eliminazione (GF Vip)

Carmen Russo: uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip?

Questa sera Carmen Russo potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip. La showgirl, infatti, si trova in nomination con Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. In questi giorni Carmen Russo è apparsa un po’ sottotono, come hanno notato alcuni utenti di Twitter: “Ma Carmen è ancora nella casa del #gfvip? Non la vedo da giorni. Qualcuno può confermarmi la sua presenza?”. Altri invece lamentano il fatto che la ballerina non si esponga a sufficienza: “A me Carmen in linea generale piace ma vorrei vederla crollare. Uscire da questa sua autoimpostazione che si dà anche nella vita. La vorrei vedere destabilizzata per vederla nella sua versione più vera” e “Avete capito da che parte sta Carmen?”, hanno commentato due fan del reality. Altri invece hanno criticato il suo atteggiamento: “Carmen vuole evitare ogni polemica e si disinteressa veramente alle vite degli altri. Insensibile, menefreghista e vorrebbe fare la furbetta per andare avanti. Fuori! Via via”.

Carmen Russo: il giudizio di Manila Nazzaro

Nelle ultime settimana si è molto sfilacciato il rapporto tra Carmen Russo e Manila Nazzaro, dopo la nomination dell’ex Miss Italia che ha molto deluso la showgirl. Parlando con la nuova arrivata Patrizia Pellegrino, Manila ha parlato proprio del suo rapporto con Carmen: “Tra me e Carmen non c’è più la sintonia di una volta… È successo che parlava di me in un angolo della casa con Miriana. Ha difficoltà a dire le cose in faccia, un po’ per carattere e perché non ha il coraggio”. Secondo la Nazzaro la Russo non l’avrebbe ancora perdonata per la nomination: “Io non sono rancorosa grazie al cielo, io ci sono arrivata, non nasco così, non sono stata mai cattiva, però il rancore l’ho vissuto e l’ho superato ed elaborato e non sono robe che mi appartengono, però sono troppo diretta e qualcuno può accusarmi di essere prepotente”, ha dichiarato Manila.

