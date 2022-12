Carmen Russo cade al matrimonio di Francesca Cipriani/ Gaffe sella showgirl, inciampa in Chiesa e…

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi al matrimonio di Francesca Cipriani

Sabato 3 dicembre Francesca Cipriani ha sposato il compagno Alessandro Rossi nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina. Il ricevimento si è svolto in castello alle porte di Roma. Tra gli invitati, molti concorrenti del Grande Fratello Vip 6, che sono stati testimoni della proposta di matrimonio di Alessandro. Signorini sarebbe il testimone di nozze, come da lei anticipato tempo fa, ma all’ultimo è stato sostituito da Giucas Casella. Degli ex concorrenti del GF Vip erano presenti: Manila Nazzaro (insieme a Lorenzo Amuroso), Aldo Montano, le tre sorelle Selassié, Alex Belli e Delia Duran, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Samy Youssef, Giacomo Urtis, Raffaella Fico e Carmen Russo (insieme al marito Enzo Paolo Turchi e alla figlia Maria). Proprio la showgirl si è fatta notare a causa di un piccolo incidente durante l’entrata in chiesa della sposa.

Alfonso Signorini, polemica con Carmen Russo/ "Mentre balli al GF Vip, sei in onda da Costanzo"

Carmen Russo cade al matrimonio di Francesca Cipriani

Come si vede in un video circolato nelle scorse ore sul web, Carmen Russo è caduta mentre Francesca Cipriani attraversava la navata della Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina: la ballerina stava riprendendo l’entrata con il cellulare e probabilmente si è distratta ed è inciampata, cadendo a terra. Per fortuna è stata subito aiutata a rimettersi in piedi dal marito Enzo Paolo Turchi, al suo fianco insieme alla figlia Maria. Carmen Russo, ospite fissa del Grande Fratello Vip 2022, è ormai diventata famosa per le sue cadute. Proprio durante una puntata del reality show condotto da Alfonso Sigorini, l’ex gieffina è stata protagonista di una rovinosa caduta: chiamato al centro dello studio, Carmen non ha visto uno scalino e così è rotolata a terra. “Mi hanno detto che si è visto tutto il sedere”, ha scherzato il conduttore. La Russo ha subito replicato: “Non è vero e poi ho l’intimo uguale al vestito, quindi non si è visto nulla”.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi/ "Lei mi accoglieva in camerino in bikini e..."

Carmen Russo che cade pure durante il matrimonio della Cipriani mi sento male💀

pic.twitter.com/MFQJtaY1N0 — 𝙢🎄vs uni (@itsmc17) December 5, 2022

LEGGI ANCHE:

Carmen Russo: "Maria il successo più grande"/ "Enzo Paolo Turchi? Il segreto..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA