Carmen Russo, caduta al Grande Fratello Vip/ Video, inciampa e rotola: Signorini…

Carmen Russo è caduta in diretta al Grande Fratello Vip: la ballerina protagonista della scorsa edizione del reality show è stata ospite in questa puntata, ma qualcosa è andato storto proprio al momento della sua apparizione. Mentre si trovava seduta nelle poltrone dei concorrenti eliminati, infatti, Alfonso Signorini l’ha chiamata al centro dello studio, cambiandole il nome in “Barbara”. Per stemperare la gaffe, lei si è alzata per avvicinarsi a lui, ma ha inciampato su uno scalino ed è precipitata al suolo, rotolando con tanto di slip a pois in vista. Il conduttore l’ha immediatamente soccorsa, aiutandola ad alzarsi.

I due hanno poi ironizzato su quanto accaduto. “Ho avuto un cedimento alle gambe per l’emozione”, ha scherzato la showgirl. Alfonso Signorini da parte sua si è preoccupato per le sorti del balletto di fine puntata, che sarà proprio ad opera di Carmen Russo. La ballerina però lo ha rassicurato ed è uscita di scena per andarsi a preparare.

Carmen Russo, caduta al Grande Fratello Vip: il video diventa virale sui social network

Il video della caduta di Carmen Russo al Grande Fratello Vip è diventato immediatamente virale sui social network, dove in molti hanno ironizzato su quanto accaduto. “Ci mancava soltanto questo”, hanno scritto in molti sottolineando come la puntata fosse già stata stata carica di momenti iconici. “La caduta di Carmen rappresenta il sentiment del pubblico verso questa edizione”, ha scherzato qualcun altro. Insomma lo spiacevole episodio ha divertito il web che adesso si sta scatenando.













