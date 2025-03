Carmen Russo è un volto molto noto nel panorama dello spettacolo italiano. Opinionista nei salotti televisivi ed ex modella, partecipò a Miss Italia, facendosi notare dagli addetti ai lavori e iniziato a collaborare come attrici con registi molto importanti. Carmen Russo negli anni ha partecipato a diversi reality show, come del resto il marito Enzo Paolo Turchi, con cui fa coppia fissa da sempre. Di recente, la dolce metà della soubrette ha dovuto fare i conti con le accuse di Zeudi di Palma al Grande Fratello.

Enzo Paolo Turchi gay? Moglie Carmen Russo risponde dopo outing al GF/ Lo sfogo: "Ora parlo io"

Quest’ultima infatti ha fatto intendere che Enzo Paolo Turchi potesse essere omosessuale, un’allusione che ha infastidito non poco Carmen Russo, la quale in una intervista a Nuovo Tv ha minimizzato la tesi di Zeudi con un “gossip inventato”. D’altronde l’ex modella ed il coreografo fanno coppia da oltre quarant’anni e Carmen assicura di non aver mai avuto dubbi sul suo orientamento sessuale.

Pagelle Ne vedremo delle belle, prima puntata/ Marini delusa, Carmen Russo stonata, Pamela Prati rivincita

Carmen Russo svela il segreto del suo amore con Enzo Paolo Turchi: “Io e mio marito siamo complici”

Benché tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi proceda tutto per il meglio, non sono mancate le crisi e i momenti difficili negli anni. La coppia, tuttavia, è sempre rimasta unita, anche per il bene della figlia Maria, nata il 14 febbraio del 2013. “Un rapporto cambia e si evolve nel tempo, ovviamente. Altrimenti finirebbe per essere ripetitiva e la noia non può che far male a un rapporto di coppia”, spiega Carmen Russo sempre nel corso della recente intervista a Nuovo.

Carmen Russo/ "Ne vedremo delle belle? È un’emozione stupenda tornare in sala prove"

La soubrette spiega che gli equilibri sono fondamentali in una storia d’amore di lunga data, ma che gli ingredienti principali sono sempre il rispetto e la complicità. “Non farei mai nulla che potesse dare fastidio al mio Enzo Paolo e lo stesso vale per lui. Noi due siamo complici nel divertimento e nella vita, sappiamo apprezzare le cose più semplici”, le sue parole.