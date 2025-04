La carriera di Carmen Russo è cominciata da giovanissima grazie al ballo e alla sua bellezza dirompente, che l’ha portata a prendere parte a Miss Italia, quando aveva solamente 14 anni. Una partecipazione poi ribadita anche negli anni successivi, fino al 1976. Proprio grazie alla partecipazione ai concorsi di bellezza, Carmen Russo è riuscita ad ottenere vari ruoli inizialmente come attrice, per poi passare alla tv e ai programmi, affermandosi come un’icona sexy. La showgirl ha preso parte nel corso della sua carriera a tantissimi programmi e trasmissioni, anche come concorrente: negli ultimi anni ha infatti partecipato a diversi reality come L’isola dei famosi e il Grande Fratello.

Insomma, una carriera che va avanti ormai da cinquant’anni nel mondo dello spettacolo e che l’ha portata nelle trasmissioni più seguite e sui parchi più importanti d’Italia e non solo. Per questo in tanti si chiedono quale sia il patrimonio di Carmen Russo: un’informazione alla quale non sappiamo rispondere, in quanto la showgirl non ha mai parlato di questo. Al di là dei numeri, sappiamo che Carmen Russo ha alle spalle una carriera davvero ricca e per questa ragione il suo patrimonio dovrebbe essere abbastanza consistente.

Da quasi quarant’anni Carmen Russo è sposata con Enzo Paolo Turchi: i due si sono conosciuti nel mondo dello spettacolo, poiché lui curò alcune coreografie di quella che poi sarebbe diventata sua moglie e mamma di sua figlia Maria. La loro coppia è sempre apparsa come salda, anche se negli ultimi tempi avrebbero avuto dei problemi. In particolare Enzo Paolo Turchi, concorrente del Grande Fratello nel 2024, nella Casa aveva raccontato di problemi con la moglie, spiegando che lei si sarebbe stancata di lui. Parole subito smentite da Carmen, che ha spiegato come nonostante qualche piccola discussione, loro continuino ad amarsi in maniera importante. “Per me è stata una sorpresa sentirlo parlare di crisi” ha spiegato l’attrice e ballerina, affermando dunque che non ci sarebbe alcun problema con il marito.

Quando si era vocifera la crisi tra marito e moglie, Carmen Russo era stata anche accostata a Stefano de Martino. Parole prontamente smentite dalla showgirl, che ha spiegato come non ci sia alcun problema con il marito e come neppure con il conduttore di Affari tuoi abbia avuto una scappatella, come quando disse di no ad Alain Delon per amore di Enzo Paolo.