Carmen Russo, chi è la ballerina, showgirl e attrice? Gli esordi, le partecipazioni a Miss Italia e dopo ancora il successo nella commedia sexy

Uno dei volti iconici dello spettacolo italiano, Carmen Russo è stata attiva, fin da giovanissima, tra cinema, televisione e soprattutto programmi di intrattenimento, con i suoi noti stacchetti. Con la sua bellezza e le sue forme sinuose, Carmen Russo è diventata un simbolo della commedia sexy all’italiana, facendo innamorare milioni di telespettatori.

Carmen Russo dopo la scomparsa di Alvaro Vitali/ "Lavorare con lui è stata una grande soddisfazione"

La carriera di Carmen Russo è cominciata nel mondo della moda negli anni Sessanta: la showgirl ha preso parte anche a diversi concorsi di bellezza, con tre edizioni di Miss Italia. Nel corso della prima, Carmen non aveva neppure 16 anni ma falsificò i documenti pur di prendere parte al concorso, come rivelato div ersi anni dopo.

Enzo Paolo Turchi e la battuta sulla moglie Carmen Russo/ “Mi deve ancora dei soldi per un lavoro”

Dopo essersi fatta notare appunto a Miss Italia, Carmen Russo è diventata un volto noto del mondo della televisione e del cinema, con diversi film all’attivo, inizialmente tra horror e polizieschi. Solamente dopo si è affermata come figura sexy ma è servito un passaggio nella compagnia del Bagaglino per ottenere la popolarità incredibile avuta.

Negli anni Ottanta, infatti, Carmen Russo ha ottenuto un incredibile successo televisivo, come protagonista delle commedie sexy all’italiana: ha recitato a lungo con attori comici come ad esempio Lino Banfi ed Alvaro Vitali e si è imposta anche come ballerina, tanto da conoscere proprio in quegli anni il marito Enzo Paolo Turchi.

Carmen Russo e il matrimonio con Enzo Paolo Turchi/ Ecco come hanno superato la crisi

Carmen Russo, chi è: la nuova carriera nei reality show

Cinema, televisione e moda nella vita di Carmen Russo che negli ultimi anni è diventata anche un volto dei reality, avendo preso parte a tantissimi programmi, da L’Isola dei Famosi al Grande Fratello. Di recente, invece, è stata protagonista del reality show “Ne vedremo delle belle” su Rai 1. Per lei, inoltre, nella sua lunga carriera anche alcune esperienze musicali. Insomma, un’artista a tutto tondo che ha recitato, ballato e cantato e che ancora oggi continua ad intrattenere il pubblico.