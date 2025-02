Spopola nei salotti televisivi, sempre pacata e soprattutto amata dal pubblico per i suoi interventi; il ruolo da opinionista è però solo la punta di una carriera ben più ampia e soprattutto luminosa scandita dalla passione per la danza. Stiamo parlando Carmen Russo, ancora oggi protagonista sul piccolo schermo con coreografie che mettono in evidenza un talento incredibile nonostante lo scorrere del tempo. Ma chi è Carmen Russo, da dove parte la sua carriera?

Sicuramente gli appassionati si saranno interrogati sulla carriera di Carmen Russo data la sua ampia presenza sul piccolo schermo. Tutto parte da alcuni concorsi di bellezza, tra cui il più noto: Miss Italia. Da qui inizia a farsi notare facendo breccia negli addetti ai lavori del mondo del cinema; gli esordi infatti riguardano la recitazione con diverse pellicole vissute da protagonista. Sul set, la collaborazione più importante è forse quella con Federico Fellini nel film ‘La città delle donne’.

Carmen Russo, dal mondo dei reality alla vita privata

Come anticipato, la carriera di Carmen Russo coincide ampiamente con il mondo della tv e della danza; protagonista nei corpi di ballo di innumerevoli spettacoli e programmi televisivi e spesso diretta da suo marito, Enzo Paolo Turchi. Non sono mancate nel corso degli anni le esperienze nel contesto dei reality: dal Grande Fratello Vip all’Isola dei famosi. Proprio nel reality di Canale 5 è tornata di recente – seppur non nei panni di concorrente – per ricongiungersi con il marito e coreografo in preda ad un momento di sconforto dovuto alla nostalgia.

Per quanto riguarda la vita privata, come accennato, è legata da decenni al marito Enzo Paolo Turchi: un amore sicuramente incentivato dalla passione in comune per la danza e che è stato impreziosito qualche anno fa dal grande sogno di diventare genitori della piccola Maria. Una gravidanza portata avanti da Carmen Russo con difficoltà ma con la speranza di riuscire a finalmente a coronare il desiderio di maternità nonostante l’età avanzata. La prima e unica figlia della ballerina è arrivata forse quando le speranze sembrano sbiadire e lei stessa ha spesso definito la nascita un vero e proprio miracolo della vita.