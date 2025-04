Carmen Russo, nata a Genova nel 1959, ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo da giovanissima, dopo aver cominciato a studiare danza classica fin da bambina. La carriera di Carmen è iniziata negli anni Settanta, quando appena adolescente prese parte a Miss Italia. Era il 1973 e lei non aveva neppure quattordici anni e per parteciparvi arrivò a falsificare i documenti. La rivelazione arrivò durante il Grande Fratello Vip del 2021 al quale Carmen prese parte come concorrente. Parlando con una compagnia di casa, infatti, spiegò di aver partecipato al concorso da giovanissima, falsificando i documenti.

Un escamotage non giustificato, certo, che però portò Carmen ad ottenere una grande popolarità, accresciuta ancor di più dopo le partecipazioni allo stesso programma del 1974 e del 1976. Anni in cui da Miss Italia uscivano attrici, soubrette e ballerine di gran successo, come appunto lei. La carriera di Carmen Russo, dopo quelle partecipazioni al concorso, subì infatti un’accelerata. Negli anni Ottanta, infatti, la showgirl ha preso parte ad una serie di film come attrice: genere horror, poliziesco ed erotico, che le hanno permesso di affermarsi come uno dei volti del cinema e in particolare della commedia sexy all’italiana.

Carmen Russo, chi è: la carriera tra programmi e reality

Negli anni il successo di Carmen Russo è cresciuto sempre più tra programmi vari, film, ma anche conduzioni: ad esempio, è stata la spalla di Raimondo Vianello in “Stasera niente di nuovo” ma anche di Paolo Villaggio e altri grandi volti del mondo dello spettacolo. Negli anni Novanta, Carmen Russo ha fatto la spola tra l’Italia e la Spagna, dove ha lavorato in varie produzioni e trasmissioni. Negli ultimi anni della sua carriera invece, in Italia, ha partecipato a diversi reality come il Grande Fratello VIP ma anche Tale e Quale Show. Al suo fianco, in questi anni, è rimasto sempre il marito Enzo Paolo Turchi, sposato negli anni Ottanta.