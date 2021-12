Carmen Russo choc/ “Miss Italia? Falsificai documenti per entrarvi, avevo 14 anni”

Simpatico retroscena, o forse potremo dire segreto, svelato da Carmen Russo nella casa del Gf Vip 2021. Parlando nelle scorse ore con la coinquilina Soleil Sorge, la mitica ballerina e storica moglie di Enzo Paolo Turchi ha svelato di aver partecipato a Miss Italia andando contro le regole. “Io a 14 ho fatto Miss Italia”, le parole dell’ex di Drive In, e Soleil ha commentato: “Wow, perchè si poteva fare a quell’epoca?”, ma Carmen Russo ha replicato schietta: “No perchè ho falsificato il documento”. Quindi l’influencer ha aggiunto: “Ma daiiii, non ci credo, hai partecipato a Miss Italia…”. Un vero e proprio scoop quello di Carmen Russo riferito all’edizione a cui partecipò quindi appena 14enne, quando era praticamente poco più di una bambina, del 1973.

In quell’occasione Carmen Russo era riuscita a conquistarsi la fascia di Miss Emilia Romagna, ottenendo così il lasciapassare per la finalissima del concorso di bellezza più famoso d’Italia. Non si sa bene come, Carmen Russo ha modificato i suoi documenti, riuscendo ad “ingannare” il patron Enzo Mirigliani, e sfilando così per quello che era all’epoca la 34esima edizione di Miss Italia.

CARMEN RUSSO, DOCUMENTI FALSIFICATI PER PARTECIPARE A MISS ITALIA A 14 ANNI: L’EDIZIONE DEL ’73 VINTA DA…

Per la cronaca la vittoria andò 48 anni fa alla toscana Margareta Veroni, e il concorso si svolse a Vibo Valentia, condotto da Mike Bongiorno e sotto l’attenta direzione artistica di Mirigliani. Enzo che tra l’altro è anche il padre di Patrizia Mirigliani, a sua volta madre di Nicola Pisu, altro concorrente del Gf Vip 2021.

E chissà che proprio la madre dell’ex “amante” di Miriana Trevisan non possa uscire allo scoperto in queste ore per commentare l’episodio, lei che è sempre stata giustamente molto rigida nel tutelare il concorso di bellezza. Poche settimane fa, infatti, svelò che il figlio Nicola, da accordi taciti, non si sarebbe potuto fidanzare con nessuna delle partecipanti a Miss Italia ne tanto meno con la più bella d’Italia in carica.

