Carmen Russo contro Soleil Sorge “Eri vittima e complice di Alex”/ “Il bacio finale…”

La squalifica di Alex Belli e la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 ha lasciato il segno su Soleil Sorge che ha trascorso le scorse ore in preda ad un profondo sconforto. A consolarla ci pensano soprattutto Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro anche se tutti gli altri concorrenti stanno provando a tirarle su il morale. Carmen Russo, tuttavia, pur essendo dispiaciuta per ciò che sta vivendo Soleil, durante un confronto con l’influencer, ha espresso la propria opinione non nascondendo di considerare Soleil una vittima di Alex, ma anche una sua complice.

Katia Ricciarelli preoccupata per Soleil "Devi reagire"/ Lei piange per Alex Belli e…

“Ma tu saresti riuscita a frenarti del tutto qua dentro nei suoi confronti? Lui voleva tenere entrambe le cose. Il bacio finale sarà stata una provocazione, ma era forte. Forse dovevi avere chiaro che se lui si è comportato in quel modo con una moglie, come si poteva comportare con un’amica? Ancora peggio ed era logico. se non ha rispetto per la moglie, figuriamoci per un’amica“, ha detto Carmen senza giri di parole.

Miriana Trevisan Vs Soleil "Alex Belli influenzato da lei"/ Gianmaria "Sto con lui!"

“Soleil Sorge complice e vittima di Alex Belli”: parla Carmen Russo

Esattamente come tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, per tre mesi, Carmen Russo ha vissuto da vicino il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge ed è convinta che l’influencer sia stata una parte fondamentale della storia. “Secondo me tu eri vittima e anche complice. Complice perché se ora uno lo analizza era tutto chiaro fin dall’inizio”, ha detto la moglie di Enzo Paolo Turchi che ha deciso di accettare il prolungamento del reality fino a marzo.

“Aveva la sceneggiatura in mente. Alex ha delle mutazioni di carattere di cui è vittima lui stesso. Diciamo che è come se il suo personaggio si impossessasse completamente della sua persona. Ho avuto sempre questa sensazione”, ha concluso la Russo. “Era lui che andava sempre oltre. Calcola che io non lo avrei voluto come uomo fuori. Anche perché ho già qualcuno che mi aspetta e lui lo sapeva. Per me era un’amicizia la nostra”, è stata la risposta di Soleil.

Soleil Sorge piange disperata per Alex Belli/ Consolata da Sophie Codegoni rivela...

#gfvip l analisi chiara e lucida di questa donna su soleil e Centolatrine di stamattina!! CARMEN SEI LA PRIMA FINALISTA!!!! pic.twitter.com/FU4lsomAG5 — Federica (@Myopinion83) December 14, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA