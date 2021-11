Carmen Russo, doccia hot al GF Vip/ Con Manila e Cipriani: ballo sexy coi tacchi e…

Carmen Russo continua a regalare dei siparietti particolarmente audaci ma mai volgari al pubblico del Grande Fratello Vip. Nelle passate ore la soubrette e ballerina si è resa protagonista di un nuovo momento “hot” nella spiatissima Casa di Cinecittà. A farle compagnia sotto la doccia sulle note di “Hot Stuff” di Donna Summer sono state altre due bionde della Casa, ovvero Manila Nazzaro e Francesca Cipriani.

A postare il breve ma intenso filmato del momento sexy è stata la stessa pagina Instagram ufficiale di Carmen Russo. Nella clip le tre donne del GF Vip indossano una sottoveste che lascia solo intravedere le loro grazie. Manila Nazzaro, la più elegante, è vestita di nero, Francesca Cipriani, la più audace, con una sottoveste più corta di colore viola, mentre la sexy Carmen Russo sfoggia un completino rosa mentre si versa sulle mani il bagnoschiuma per lavarsi. Tutte e tre, rigorosamente in tacchi a spillo. Uno spettacolo soprattutto per gli uomini della Casa e per i telespettatori che hanno potuto assistere a questo momento.

Carmen Russo, nuova doccia hot al GF Vip con Manila Nazzaro e Francesca Cipriani

Non è la prima volta che Carmen Russo regala momenti simili nel corso della diretta quotidiana dalla Casa del Grande Fratello Vip. Già in passato la soubrette si era resa protagonista di una doccia ad alto tasso erotico insieme a Jo Squillo, mentre si lavavano a vicenda. Questa volta il siparietto hot ha visto protagonista anche le altre due donne della Casa che hanno evidenziato la grande complicità ed anche un momento di totale leggerezza, mentre ballano sulle note di Donna Summer in maniera sexy e provocante.

Il trio ha messo da parte le liti e i momenti di tensione per sfoggiare tutta la propria femminilità in abiti sexy e con movenze sensuali per la gioia dei rispettivi compagni. Cosa avranno pensato Lorenzo Amoruso, compagno di Manila, Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen e Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca? Gelosie a parte, probabilmente anche loro avranno apprezzato il momento di intimità delle loro donne. E a gradire sono stati anche gli utenti social, disposti a “mettere la firma” per essere come la splendida Carmen!

