Carmen Russo aveva mandato da poco un video ad Alvaro Vitali per ringraziarlo, lavorare con lui è stata una grande soddisfazione per lei.

Alvaro Vitali è scomparso martedì 24 giugno 2025 all’età di 75 anni, molti personaggi noti del mondo dello spettacolo gli stanno rivolgendo un ultimo saluto, anche Carmen Russo ha parlato di lui. I due hanno lavorato insieme in passato, quando la nota ballerina era giovanissima, intervistata da La Repubblica ha fatto sapere che da poco gli aveva inviato un video per ringraziarlo, lo stesso video che ha pubblicato sui social dopo aver appreso della sua morte.

Nel video Carmen Russo ringrazia l’attore perch é era agli inizi della sua carriera quando si sono conosciuti e per lei è stata una grande soddisfazione lavorare con un professionista come lui che era al top in quel periodo. Riferendosi ad la moglie di Enzo Paolo Turchi ha rivelato che era sempre molto paziente e c’era sempre una bella atmosfera quando facevano i film. Sul set si rideva e si scherzava, ma c’erano grandi professionisti e le riprese del film giungevano al termine in tre settimane.

Carmen Russo elogia il talento di Alvaro Vitali dopo la sua morte

La nota ballerina pensa che Alvaro Vitali e altri attori con cui ha lavorato in quel periodo erano molto bravi e forse un po’ sottovalutati. A detta sua era sempre un momento gioioso il set, l’attore aveva sempre lo sguardo da Pierino ed era pazzesco. Per Carmen Russo che era all’inizio della sua carriera era tutto una novità, per una ragazza di vent’anni non era una cosa da poco svolgere il ruolo di protagonista nelle commedie.

Carmen Russo ha dedicato altre parole speciali e piene di ammirazione ad Alvaro Vitali, dopo aver detto che era molto disponibile e generoso ha aggiunto: “Era molto naturale, molto autentico. Era se stesso. Era un attore comico perché aveva quella verve, quello sguardo che faceva ridere”.

