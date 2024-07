Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi in crisi? “Ecco come stanno le cose”/ Lei: “Tradimento? Lo perdonerei ma…”

Carmen Russo risponde alle voci di crisi col marito Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo è stata la protagonista di un’intervista al settimanale Nuovo dove, tra i tanti argomenti, ha parlato anche della presunta crisi col marito Enzo Paolo Turchi. I due, com’è noto, stanno insieme da molti anni e 11 anni fa sono diventati genitori, per la prima volta, di una bambina: Maria. È stata la showgirl e conduttrice a chiarire le voci di crisi col marito, smentendole.

“Se abbiamo affrontato crisi? No, bisogna sempre essere consapevoli di quel che si perde… – ha ammesso la celebre ballerina – Io ed Enzo abbiamo sempre basato il rapporto su un confronto reciproco e abbiamo affrontato ogni problema, anche se piccolo, sul nascere, risolvendolo…” Quella di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si conferma, dunque, una coppia solida, anche se di certo i problemi e le liti non sono mancate negli anni e non mancano ancora oggi. Spesso a mettere pace tra loro è proprio la figlia Maria: “Ha undici anni, ma già si dimostra una bambina molto matura…” ha raccontato Carmen Russo.

Nel corso dell’intervista, come riporta LaNostraTv, Carmen Russo si è anche espressa su un possibile tradimento del marito: “Se Enzo Paolo ti avesse tradito l’avresti perdonato?”, è la domanda posta alla ballerina dal giornalista. “Penso comunque che l’avrei perdonato mettendo sul piatto della bilancia tutti gli anni d’amore e d’armonia vissuti insieme“, ha risposto Carmen Russo, spiegando tuttavia che non sarebbe stato così se lui si fosse mostrato recidivo.

In merito, infine, al ruolo di genitori, la showgirl ha ammesso che, agli occhi della figlia, il padre passa sempre per il genitore più buono: “A volte glielo rinfaccio perché non posso averli sempre tutti e due contro di me mentre complottano e mi fanno passare per la cattiva di turno”, ha spiegato.

