Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi/ “L’intimità sempre al primo posto” (Io e te)

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi sono gli ospiti della prima puntata della nuova settimana di Io e te. Ai microfoni di Pierluigi Diaco, la coppia è pronta a raccontare non solo la straordinaria carriera, ma anche l’amore che ha portato alla nascita della figlia Maria. La coppia, amante degli animati, intervendo in diretta nella puntata del 22 luglio di C’è tempo per, aveva lanciato un importante messaggio contro l’abbandono degli animali. Per l’occasione i due ballerini si sono presentati in compagnia di quattro cuccioli precisando: “ovunque andiamo noi portiamo quelli più anzianotti che hanno bisogno di tenerezza e medicine e che devono stare con noi. Ne abbiamo 15/16 in totale a casa”. Carmen e Enzo Paolo da anni si sono schierati a favore degli animali denunciando chi poco prima delle vacanze estive decide di abbandonare i propri cuccioli; un tema molto sentito dalla coppia con Enzo Paolo che ha precisato. La grande gioia della vita di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, però, si chiama Maria. “Il suo arrivo è stato un momento inaspettato, avevamo perso le speranze…” – ha detto la coppia ai microfoni di Beppe Convertini e Anna Falchi ricordando il momento della scoperta – “è successo a giugno, abbiamo trascorso un’estate senza pensarci, all’insegna della normalità, poi a settembre, quando abbiamo avuto la conferma, abbiamo toccato il cielo con un dito. Quando l’abbiamo vista le lacrime, per due giorni non ho dormito, il più grande successo della nostra vita“. Con la nascita di Maria, Carmen si è ritrovata a doversi occupare della sua bambini e dei cani. “Quando nacque Maria, Enzo portò i cagnolini per fargliela annusare. Quando nelle famiglie arriva un bebè non liberatevi del vostro cane, possono convivere benissimo. I bimbi quando crescono con gli animali hanno un quid in più“, ha aggiunto ancora il coreografo.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: un amore indissolubile

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi sono più innamorati che mai! La conferma è arrivata proprio dalla ballerina ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi che in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi (data 31 marzo 2020) ha detto: “in questi 37 anni ne abbiamo passate tante! Anzi, credo che ci unirà ancora di più perché avremo più tempo per stare con nostra figlia Maria e per fare progetti lavorativi”. La coppia, come tutte, ha vissuto dei momenti di tensione, ma ampiamente superati come ha precisato la stessa ballerina: “certo, può nascere qualche discussione, ma poi interviene Maria e dice: “Basta, decido io!”. E tutto finisce con una risata”. Uno dei punti forti della coppia è proprio l’intimità che non deve mai mancare, neppure durante la quarantena. “L’intimità ha sempre il primo posto“ – ha detto la Russo – “la volontà è quella che comanda, ricordiamocelo sempre“. Sul finale poi parlando della gelosia del marito ha detto: “adesso può dormire sonni tranquilli! Scherzo, lui è geloso perché mi ama”. Nessuna crisi quindi per la coppia che continua ad amarsi come il primo giorno! Quali altri segreti racconteranno a Pierluigi Diaco?



