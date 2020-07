Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi/ “Maria un arrivo inaspettato, abbiamo 15 cani”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono stati ospiti in collegamento del programma di Rai Uno “C’è Tempo Per…”. Oggi si parla della tenerezza ed in particolare dei nostri amici animali, e la coppia di ballerini si è presentata con tre piccoli amici a quattro zampe: “Lui si chiama Pashà – spiega Carmen mostrando il suo amico peloso – ed è un vecchietto, ovunque andiamo noi portiamo quelli più anzianotti che hanno bisogno di tenerezza e medicine e che devono stare con noi, ne abbiamo 15/16 in totale a casa”. Prende la parola Enzo Paolo: “Ecco Leon, il più giovane, che ha dieci anni ed è il preferito di Maria, se c’è Maria c’è anche lui. e poi c’è Zorro”. In studio c’è Enzo Salvi, il cui pappagallo è stato aggredito poche settimane fa senza alcun motivo: “Quando si vedono questi gesti di violenza gratuita fa male – riprende la parola Carmen – per di più nei confronti di un pappagallo indifeso, è davvero inaccettabile. Abbiamo salvato tanti cani in situazioni difficili, conseguenza di gesti violenti e cattivi, abbandonare un cane…”.

CARMEN RUSSO ED ENZO PAOLO TURCHI: “AGGRESSIONE AL PAPPAGALLO? NON STANNO BENE”

“Queste persone non stanno bene – spiega invece Enzo Paolo – non è possibile fare una cosa del genere”. Si parla poi della tenerezza nella coppia, “Io sono ancora molto tenerone – spiega il ballerino – Carmen mi voleva abbandonare (scherza ndr), ogni tanto mi manda via. Sono un eterno giocherellone, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, i guai ci saranno sempre”. Così invece la Russo: “Io sono molto più pratica, bisogna compensarsi. Enzo è tenerissimo ma quando è al lavoro, altro che tenerone, sei severissimo, intransigente, è terribile…”. Si parla poi dello splendido arrivo della loro figlia, Maria: “Il suo arrivo è stato un momento inaspettato, avevamo perso le speranze… è successo a giugno, abbiamo trascorso un’estate senza pensarci, all’insegna della normalità, poi a settembre, quando abbiamo avuto la conferma, abbiamo toccato il cielo con un dito. Quando l’abbiamo vista le lacrime, per due giorni non ho dormito, il più grande successo della nostra vita”. E ancora: “Quando nacque Maria, Enzo portò i cagnolini per fargliela annusare. Quando nelle famiglie arriva un bebè non liberatevi del vostro cane, possono convivere benissimo. I bimbi quando crescono con gli animali hanno un quid in più”. Poi Carmen ha ricordato: “Siamo insieme da 37 anni”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA